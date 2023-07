Οι Meduza συνεργάζονται με Sam Tompkins και Em Beihold στο «Phone»

Το νέο single των αγαπημένων και του ελληνικού κοινού Meduza.

Οι Meduza επιστρέφουν με το νέο single «Phone» με τη συμμετοχή των απίστευτων Sam Tompkins και Em Beihold.

Το «Phone», ένα slamming house beat με μία υπέροχη μελωδία στην καρδιά του, είναι η ιστορία μίας σχέσης που γκρεμίζεται ειπωμένη μέσα από ένα τηλέφωνο που χτυπάει ατελείωτα.

Το εκρηκτικό groove του τραγουδιού και ο χαρακτηριστικός ατμοσφαιρικός ήχος των Meduza συνθέτουν το τέλειο σκηνικό για ένα εκπληκτικό ντουέτο μεταξύ του ανερχόμενου Βρετανού αστέρα Sam Tompkins και της πλατινένιας Αμερικανίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού Em Beihold.

Διαφήμιση

Το «Phone» συνεχίζει ένα καυτό σερί για τους Meduza. Το ιταλικό τρίο βρίσκεται πίσω από μερικές από τις μεγαλύτερες club crossover επιτυχίες των τελευταίων ετών.

Σημείο αναφορά για τους Meduza έιναι το «Paradise» σε συνεργασία με τον Ιρλανδό Dermot Kennedy. Το τραγούδι έχει συγκεντρώσει πάνω από μισό δισεκατομμύριο streams στο Spotify, έχει γίνει πλατινένιο σε πολλές χώρες και έχει φτάσεις στο Νο. 5 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ακολούθησαν το viral «Tell It To My Heart» με τη συμμετοχή του Hozier και το εξίσου συναρπαστικό «Bad Memories», ένα τραγούδι που αυτή τη στιγμή πλησιάζει τα 300 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Οι Meduza εγκαινίασαν επίσης το «Our House» με τον James Hype («Ferrari») στο Hi Ibiza και είναι σε εξέλιξη οι καλοκαιρινές εμφανίσεις τους στο Club Room.

Ο Sam Tompkins, ένα από τα πιο συναρπαστικά ταλέντα του Ηνωμένου Βασιλείου αυτή τη στιγμή, ανεβαίνει όλο και πιο δυνατά, δημιουργώντας επιτυχίες κατευθείαν από το υπόγειο διαμέρισμά του στο Μπράιτον.

Με έναν ήχο που μοιάζει να είναι soundtrack του TikTok, ένα viral μουσικό clip από το σαλόνι του σύντομα τον οδήγησε σύντομα σε μία συνεργασία με τον JNR Choi και το πλέον iconic τραγούδι «To The Moon».

Η Em Beihold έχει αναδειχθεί αθόρυβα σε μία αναγνωρίσιμη και μοναδική pop τραγουδίστρια – τραγουδοποιό με πλατινένιους δίσκους, πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams και ευρεία αναγνώριση από τους κριτικούς.

Η γεννημένη στο Λος Άντζελες τραγουδίστρια μπήκε στη συζήτηση της pop κουλτούρας το 2022 με την πλατινένια επιτυχία «Numb Little Bug», που έχει συγκεντρώσει πάνω από 500 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, ανέβηκε στο Top 20 του Billboard Hot 100 και έστειλε την Em Beihold στο Νο. 1 του Billboard Emerging Artists Chart.

Το μοναδικό κράμα μελωδικών ήχων και των δυναμικών beats με την υπογραφή των Meduza είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει τεράστιο ενθουσιασμό για το επερχόμενο άλμπουμ τους. Το «Phone» είναι γραφτό να γίνει ένα ακόμη megahit για το πολυπλατινένιο τρίο.