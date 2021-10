Meduza και Hozier ενώνουν τις δυνάμεις τους στο single «Tell It To My Heart»

Οι Ιταλοί Meduza συνεχίζουν τη δυναμική πορεία τους.

Οι hitmakers Meduza ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον ταλαντούχο Hozier στο νέο single «Tell It To My Heart», που κυκλοφορεί από την Universal Music.

Το «Tell It To My Heart» είναι ένα ηλεκτρονικό αριστούργημα γεμάτο συναισθήματα, ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι το οποίο συνδυάζει την εκλεπτυσμένη παραγωγή που αποτελεί σήμα κατατεθέν και έχει συνδεθεί με τους Meduza και τη χαρακτηριστική φωνή του Hozier.

Το νέο τραγούδι διαδέχεται το εξίσου συναρπαστικό «Paradise», τη συνεργασία των Meduza με έναν άλλο Ιρλανδό καλλιτέχνη, τον Dermot Kennedy, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 400 εκατομμύρια streams στο Spotify και έχει γίνει πλατινένιο σε πολλές χώρες. Επίσης έφτασε στο Νο. 5 του Singles Charts του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι Meduza εμφανίστηκαν στο προσκήνιο το 2019 με το «Piece Of Your Heart» (ft. Goodboys), μία παγκόσμια επιτυχία που έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams συνολικά και έχει λάβει μία υποψηφιότητα για βραβείο Grammy.

Το «Piece Of Your Heart» έγινε διαμαντένιο, πολυπλατινένιο και χρυσό παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ σημείωσε πωλήσεις άνω των 1,2 εκατομμυρίων και έφτασε στο No. 2 του βρετανικού Singles Charts και στο No. 1 των αμερικανικών Dance Charts.

Ακολούθησε το εξίσου επιτυχημένο «Lose Control», μια συνεργασία με τους Βρετανούς καλλιτέχνες Becky Hill και Goodboys και άλλη μια παγκόσμια πολυπλατινένια επιτυχία, η οποία έφτασε στο No. 11 του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει επίσης συγκεντρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams.

Ο Hozier συστήθηκε στον κόσμο το 2013 με το πρώτο του single, «Take Me To Church», το οποίο κατέκτησε την κορυφή πολλών charts σε όλο τον πλανήτη.

Έκτοτε, ο Hozier έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ και μία πλειάδα από singles για να εδραιωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς στον κόσμο, έχοντας σαγηνεύσει τους θαυμαστές του, οι οποίοι περιμένει με λαχτάρα κάθε κυκλοφορία του.

Οι Meduza και ο Hozier, δύο από τα πιο ταλαντούχα ονόματα του κόσμου, συνεργάζονται σε ένα αναμφισβήτητα συναρπαστικό μουσικό αριστούργημα.