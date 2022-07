Meduza, James Carter, Elley Duhé και Fast Boy συνεργάζονται στο «Bad Memories»

Το νέο single των πολυπλατινένιων Meduza.

Οι Meduza συνεργάζονται με τον James Carter, την Elley Duhé και τους Fast Boy στο νέο single «Bad Memories».

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «Bad Memories», αποκαλύφθηκε και το music video του τραγουδιού σε σκηνοθεσία του Elliot Gonzo.

Ο ίδιος εξήγησε: «Το “Bad Memories” είναι μία ιστορία ενηλικίωσης, που ακολουθεί μία ομάδα βιετναμέζων εφήβων καθώς ξεκινούν μία περιπέτεια ανακάλυψης και αυτοπραγμάτωσης. Μέσω της επανασύνδεσης με τη βιετναμέζικη λαογραφία και μυθολογία, η ιστορία κορυφώνεται με την ανακάλυψη ενός ετοιμόρροπου πέτρινου αγάλματος δράκου που βρίσκεται βαθιά μέσα σε μία μυστικιστική ζούγκλα».

Το «Bad Memories», μία μαγευτική ατμοσφαιρική δημιουργία, συνδυάζει εκπληκτικές αρμονίες στα φωνητικά με συναρπαστικά licks στην κιθάρα και σαγηνευτικά breakdowns, μία συνταγή που αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον των ακροατών σε πολλαπλά επίπεδα.

Πρόκειται για την πρώτη κυκλοφορία των Meduza μετά το viral «Tell It To My Heart» με τη συμμετοχή του Hozier, ένα τραγούδι που αυτή τη στιγμή διαθέτει 106 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Είχε προηγηθεί το εξίσου δυναμικό «Paradise», η συνεργασία των Meduza με τον επιτυχημένο Ιρλανδό καλλιτέχνη, Dermot Kennedy, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από μισό δισεκατομμύριο streams στο Spotify και έχει γίνει πλατινένιο σε πολλές χώρες και έφτασε στο Νο 5 των βρετανικών charts.

Οι Meduza εμφανίστηκαν στο προσκήνιο το 2019 με το «Piece Of Your Heart» με τους Goodboys, μία επιτυχία που έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams αθροιστικά και έλαβε μία υποψηφιότητα για Grammy.

Το «Piece Of Your Heart» έγινε διαμαντένιο, πολυπλατινένιο και χρυσό σε πολλές χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου σημείωσε πωλήσεις άνω των 1,2 εκατομμυρίων και έφτασε στο Νο. 2 του επίσημου Singles Charts. Επίσης ανέβηκε στο Νο. 1 των Dance Charts στις ΗΠΑ.

Ακολούθησε το εξίσου επιτυχημένο «Lose Control», μία συνεργασία με τους Βρετανούς καλλιτέχνες Becky Hill και Goodboys, άλλη μία παγκόσμια, πολυπλατινένια επιτυχία, η οποία έφτασε στο Νο. 11 του Ηνωμένου Βασιλείου και διαθέτει επίσης πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams.

Ο Λονδρέζος DJ και παραγωγός James Carter έχει συγκεντρώσει πάνω από 150 εκατομμύρια streams στο Spotify. Παραμένοντας πιστός στις ρίζες του, συνεχίζει να κυκλοφορεί μοναδικά remixes, μεταξύ άλλων για καλλιτέχνες όπως οι Rihanna, James Arthur, Ava Max και πολλούς άλλους. Το single του «Hands In The Fire» του 2018 έγινε viral στο TikTok και έχει πάνω από 150 εκατομμύρια views στην πλατφόρμα.

Η Elley Duhé, η οποία έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια streams παγκοσμίως και έχει γίνει χρυσή και πλατινένιο σε περισσότερες από 22 χώρες με την επιτυχία της «Middle Of The Night». Προέρχεται από το Λος Άντζελες και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τους Gryffin και Zedd και έχει δύο πλατινένια singles στις ΗΠΑ με το «Happy Now» και το «Tie Me Down».

Οι Fast Boy είναι δύο αδέλφια με έδρα το Βερολίνο που έχουν γράψει τραγούδια με ονόματα όπως οι Tiësto, Ofenbach και Alok, και διαθέτουν πάνω από 100 εκατομμύρια streams σε όλες τις πλατφόρμες από το ντεμπούτο τους το 2021. Το ξεχωριστό αισθητήριό τους για εντυπωσιακές μελωδίες, εξαιρετικές ερμηνείες και ο ξεχωριστός ήχος τους, τους κάνει μοναδικούς στο είδος τους.

Δεν αποτελεί πραγματική έκπληξη το γεγονός ότι το «Bad Memories», ως μία συνεργασία μεταξύ τεσσάρων παγκοσμίως αναγνωρισμένων ονομάτων, είναι μία τόσο ακαταμάχητη επιτυχία.