Ο Meat Loaf είχε στείλει στην Adele μήνυμα υποστήριξης όταν τραυμάτισε τις φωνητικές χορδές της

«Της είπα ότι κάθε τραγουδιστής καταλαβαίνει τι περνάει».

Ο Meat Loaf είχε στείλει στην Adele ένα μήνυμα υποστήριξης όταν τραυμάτισε τις φωνητικές χορδές της και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο τραγουδιστής και ηθοποιός, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Michael Lee Aday, πέθανε στις 20 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών. Ο Meat Loaf, γνωστός για το best-seller άλμπουμ «Bat Out Of Hell» και για τη συμμετοχή του σε ταινίες όπως το «Fight Club» και το «The Rocky Horror Picture Show», έφυγε από τη ζωή έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, σύμφωνα με δήλωση που αναρτήθηκε στη σελίδα του στο Facebook.

Ο Meat Loaf δήλωσε στην εφημερίδα «Daily Mail» το 2012 ότι είχε επικοινωνήσει με την Adele για να την ενθαρρύνει όταν υπέστη αιμορραγία στις φωνητικές χορδές, τραυματισμός από τον οποίο είχε υποφέρει και ο ίδιος.

Η Adele είχε υποβληθεί το 2011 σε χειρουργική επέμβαση για να αφαιρέσει έναν πολύποδα που αιμορραγούσε στις φωνητικές χορδές της, ανέφερε το CBS News.

«Τα προβλήματά μου ήταν παρόμοια με εκείνα της Adele. Βασικά της έστειλα ένα μήνυμα όπου της είπα ότι κάθε τραγουδιστής καταλαβαίνει τι περνάει», δήλωσε ο Meat Loaf στην Daily Mail.

Η επέμβαση της Adele το 2011 ήταν επιτυχής, αλλά το 2017 η τραγουδίστρια αναγκάστηκε να ακυρώσει τις δύο τελευταίες συναυλίες της περιοδείας της στο στάδιο Wembley του Λονδίνου λόγω ενός νέου τραυματισμού των φωνητικών χορδών της.

Ο Meat Loaf είχε υποστεί έναν παρόμοιο τραυματισμό, ενώ ανέφερε στην «Daily Mail» ότι δεν ακολούθησε τις συστάσεις των γιατρών που τον είχαν προειδοποιήσει να μην πραγματοποιήσει την περιοδεία του στην Αυστραλία το 2011 λόγω του τραυματισμού.

Το 2015, δήλωσε στο Billboard ότι είχε κάνει την περιοδεία με αιμορραγία στις φωνητικές χορδές και ότι «έφτυνε αίμα κάθε βράδυ στη σκηνή».

Παρόλα αυτά, ο Meat Loaf ολοκλήρωσε την περιοδεία και ηχογράφησε εν κινήσει το άλμπουμ του «Hell In A Handbasket», το οποίο κυκλοφόρησε πρώτα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και αργότερα κυκλοφόρησε παγκοσμίως το 2012.

Πριν τον θάνατό του, ο Meat Loaf είχε στα σκαριά μια τηλεοπτική εκπομπή και νέα μουσική, όπως αναφέρει το «Insider». Ο τραγουδιστής ετοίμαζε ένα ριάλιτι σχέσεων με τον τίτλο του single του «I’d Do Anything For Love», καθώς και ένα EP με τέσσερα τραγούδια.