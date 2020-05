Με ένα εκατομμύριο ευρώ αγοράζεται την κιθάρα που έπαιξε ο Kurt Cobain στο Unplugged

Μια Martin D-18E του 1959 που θα δημοπρατηθεί τον Ιούνιο. Επίσης πωλείται μια κατεστραμμένη Stratocaster που χρησιμοποιείται στην περιοδεία «In Utero» και το πουκάμισο στο βίντεο «Heart-Shaped Box».

Η κιθάρα που ο Kurt Cobain έπαιξε τον Νοέμβριο του 1993 στη διάσημη συναυλία των Nirvana, Unplugged θα δημοπρατηθεί με τιμή εκκίνησης περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια (περίπου 920 χιλιάδες ευρώ).

Η κιθάρα είναι ένα από τα κομμάτια του Music Icons, μια δημοπρασία που θα πραγματοποιήσει η Julien’s Auctions στις 19 και 20 Ιουνίου στο Beverly Hills και στον ιστότοπό της. Πριν πουληθεί, το όργανο θα εκτίθεται από τις 15 έως τις 31 Μαΐου στο Hard Rock Cafe στο Piccadilly Circus του Λονδίνου και από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου στη Julien’s Auctions στο Beverly Hills.

Πρόκειται για μια Martin D-18E του 1959, μαζί περιλαμβάνεται και η ορίτζιναλ σκληρή θήκη στην οποία ο Cobain έχει κολλήσει ένα αυτοκόλλητο από το άλμπουμ «Feel the Darkness» των Poison Idea (στην θήκη υπάρχουν επίσης τρεις ετικέτες για παραλαβή αποσκευών και ένα αυτοκόλλητο της Alaska Airlines). Στο εσωτερικό της θήκης υπάρχει ένα κουτάκι με χορδές, τρεις πένες και μια μικρή τσάντα από σουετίνη, όπου θρυλείται ότι ο φρόντμαν των Nirvana αποθήκευε ηρωΐνη.

Η Martin δεν θα είναι το μόνο κομμάτι της Νιρβάνα που θα δημοπρατηθεί. Μια σπασμένη Fender Stratocaster που χρησιμοποίησε ο Cobain το 1994 κατά τη διάρκεια της περιοδείας In Utero, το πουκάμισο που φορούσε ο τραγουδιστής στο βίντεο του Heart-Shaped Box, η υπογεγραμμένη σκαλέτα της συναυλίας Unplugged και τα φύλλα με τυπωμένα τα κείμενα των cover των Plateau, The Man Who Sold the World και Lake of Fire που χρησιμοποίησε εκείνη την ημέρα. Τον Οκτώβριο του 2019, η ζακέτα που φορούσε ο Cobain κατά τη διάρκεια του Unplugged πωλήθηκε σε δημοπρασία από την Julien’s Auctions στη τιμή ρεκόρ των 334 χιλιάδων δολαρίων (περίπου 309 χιλιάδες ευρώ).