Paul McCartney και Ringo Starr απέτισαν φόρο τιμής στον George Harrison για τα 20 χρόνια από τον θάνατό του

Ο Paul McCartney και ο Ringo Starr απέτισαν φόρο τιμής στον εκλιπόντα συνεργάτη τους και φίλο τους George Harrison, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τον θάνατό του.

Ο George Harrison έφυγε από τη ζωή στις 29 Νοεμβρίου 2001, σε ηλικία 58 ετών, μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο.

«Ειρήνη και αγάπη σε σένα George, μου λείπεις, φίλε. Ειρήνη και αγάπη, Rngo», έγραψε ο Ringo Starr σε ένα Tweet που δημοσίευσε την Κυριακή.

«Δύσκολο να πιστέψω ότι χάσαμε τον George πριν από 20 χρόνια», πρόσθεσε ο Paul McCartney νωρίς τη Δευτέρα. «Μου λείπει τόσο πολύ ο φίλος μου. Με αγάπη, Paul», σημείωσε.

Στο ντοκιμαντέρ «Living in the Material World» που κυκλοφόρησε το 2011, ο Ringo Starr θυμήθηκε τη συγκινητική τελευταία του επίσκεψη στον George Harrison στην Ελβετία, όπου ο κεντρικός κιθαρίστας των Beatles υποβαλλόταν σε θεραπεία για τον καρκίνο.

«Θα επέστρεφα στη Βοστώνη, γιατί η κόρη μου είχε όγκο στον εγκέφαλο», θυμήθηκε ο Starr. «Και του είπα: “Λοιπόν, πρέπει να πάω στη Βοστώνη”. Και εκείνος απάντησε, είναι οι τελευταίες λέξεις που τον άκουσα να λέει: “Θέλεις να έρθω μαζί σου;”. Αυτή είναι λοιπόν η απίστευτη πλευρά του George», αποκάλυψε.

Στο μεταξύ, αυτές τις ημέρες έκανε πρεμιέρα στο Disney+ το ντοκιμαντέρ «The Beatles: Get Back» του Peter Jackson, το οποίο εξετάζει τη δημιουργία του άλμπουμ «Let It Be» των Beatles, χρησιμοποιώντας οπτικό και ηχητικό υλικό που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας και της ηχογράφησης του άλμπουμ.

Ένα σημαντικό του ντοκιμαντέρ αφορά την αποχώρηση του George Harrison από τις πρόβες και την επακόλουθη έξοδό του από τους Beatles λόγω της απογοήτευσή του από τη διαδικασία δημιουργίας του δίσκου και την επιμονή των υπόλοιπων μελών του συγκροτήματος του να ταξιδέψουν στη Λιβύη για μια μεγάλη συναυλία για την επιστροφή τους.

Ο George Harrison επέστρεψε στους Beatles μετά από πέντε ημέρες και το συγκρότημα ηχογράφησε δύο ακόμη άλμπουμ το 1969, το «Let It Be» και το «Abbey Road», πριν διαλυθεί οριστικά στις αρχές του επόμενου έτους.

Δείτε τα μηνύματα του Paul McCartney και του Ringo Starr παρακάτω:

Peace and love to you George I miss you man. Peace and love Ringo. 😎✌️🌟❤️🎶🌈☮️ pic.twitter.com/WT6GW3CZ5L

Hard to believe that we lost George 20 years ago. I miss my friend so much. Love Paul. pic.twitter.com/EnCBAV4Zzn

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) November 29, 2021