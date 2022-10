Η Maya Hawke έκανε τον πατέρα της Ethan Hawke θαυμαστή της Taylor Swift

«Μου πήρε πολύ καιρό να μπορέσω να του δείξω κάτι που δεν γνώριζε ήδη».

Η πρωταγωνίστρια του «Stranger Things» και τραγουδίστρια-τραγουδοποιός Maya Hawke αποκάλυψε ότι μετέτρεψε τον πατέρα της, τον ηθοποιό Ethan Hawke, σε θαυμαστή της Taylor Swift.

Η Hawke, η οποία κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της «Moss» τον Σεπτέμβριο, μίλησε στην ιστοσελίδα The Line Of Best Fit και μοιράστηκε τα εννέα τραγούδια που έχουν διαμορφώσει τη ζωή της.

Αφού επέλεξε το τραγούδι «Ours» της Taylor Swift από το 2010, η Hawke εξήγησε: «Θυμάμαι πολύ έντονα αυτό το τραγούδι. Ο πατέρας μου ήταν μια τόσο έντονη δημιουργική επιρροή πάνω μου μουσικά, μου έδειξε τόσα πολλά τραγούδια και καλλιτέχνες που ακόμα ακούω, αγαπώ και ενδιαφέρομαι για εκείνους».

«Μου πήρε πολύ καιρό να μπορέσω να του δείξω κάτι που δεν γνώριζε ήδη», τόνισε.

«Το “Ours” ήταν το πρώτο τραγούδι της Taylor Swift που του έπαιξα στην κιθάρα. Είπε: “Ποιος το έγραψε αυτό;”, κι εγώ απάντησα: “Η Taylor Swift!”», συνέχισε.

«Μου είπε ότι το βρήκε πολύ καλό τραγούδι και εγώ είπα: “Θεέ μου, μόλις παρουσίασα στον πατέρα μου κάτι που δεν ήξερε και του αρέσει – και μου αρέσει!”. Με έκανε να νιώσω μεγάλη αυτοπεποίθηση», θυμήθηκε.

«Τελικά με πήγε να δω την περιοδεία του “Speak Now”. Πήγα μαζί του, με την καλύτερή μου φίλη και τον πατέρα της, και ήταν μια τόσο ευτυχισμένη στιγμή, να μοιράζομαι μια εμπειρία με κάποιον που κατέβαλε τόση ενέργεια για να καλλιεργήσει το γούστο μου», σημείωσε.

Η Maya Hawke περιέγραψε επίσης πώς αντέδρασε ο πατέρας όταν η Taylor Swift ανακοίνωσε το νέο άλμπουμ της «Midnights» (που θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου)

«Πήρα ένα μήνυμα από εκείνον όταν η Taylor ανακοίνωσε το “Midnights” και έλεγε: “Θεέ μου, η Taylor Swift θα κυκλοφορήσει και πάλι καινούργιο δίσκο; Είμαι τόσο ενθουσιασμένος! Κυκλοφόρησε ξανά το ‘Red’ και τώρα κυκλοφορεί και το ‘Midnights’; Πώς το κάνει αυτό;”», είπε.

Η Maya Hawke, η οποία είναι κόρη των διάσημων ηθοποιών Ethan Hawke και Uma Therman, είχε την ευκαιρία να μοιραστεί μία ακόμη ξεχωριστή στιγμή με τον πατέρα της όταν εμφανίστηκε μαζί του σε ένα επεισόδιο της σειράς «The Good Lord Bird» το 2020.

Σε συνέντευξή της στο NME τον Ιούλιο είπε: «Δεν πήρα αυτή τη δουλειά όπως κάθε άλλος ηθοποιός – δεν έκανα οντισιόν γι’ αυτή τη δουλειά. Μου είπε: “Θα ήταν πολύ διασκεδαστικό αν ήσουν εδώ και μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό μαζί, γιατί είναι δύσκολο να είμαστε μαζί”».