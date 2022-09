Ο Matty Healy των The 1975 αποκαλύπτει: «Ήμουν εθισμένος στην ηρωίνη για τέσσερα χρόνια»

«Δεν έπαιρνα ηρωίνη για να είμαι ωραίος ή προχωρημένος, αλλά μάλλον επειδή έχω εθιστικό χαρακτήρα».

Ο Matty Healy των The 1975 αναφερόταν σε μία νέα συνέντευξή του για στις εθιστικές πτυχές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όταν αποκάλυψε: «Ήμουν εθισμένος στην ηρωίνη, ξέρετε».

Μιλώντας στην εφημερίδα Independent της Ιρλανδίας, ο Matty Healy ήθελε να επισημάνει ότι ο εθισμός τόσο στο Twitter όσο και στο ναρκωτικό που επιλέγουν οι ροκ σταρ δεν απέχουν τόσο πολύ όσο μπορεί να νομίζει κανείς, αλλά παρ’ όλα αυτά είναι μια σοκαριστική αποκάλυψη.

Με ένα νέο άλμπουμ που εξετάζει, μεταξύ πολλών άλλων, την αυξημένη εμμονή μας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο frontman των The 1975 ήθελε να μιλήσει για τη δική του περίπλοκη σχέση με τον διαδικτυακό κόσμο, αλλά λίγοι από τους συναδέλφους του θα ήταν εξίσου ειλικρινείς όσον αφορά τη χρήση σκληρών ναρκωτικών ουσών.

Ο Matty Healy αποκάλυψε ότι ήταν εθισμένος στην ηρωίνη για τέσσερα χρόνια στα μέσα των 20, αλλά αισθάνεται ότι έχει περάσει στην άλλη πλευρά τώρα, αφού παρέμεινε για επτά εβδομάδων σε ένα πολυτελές κέντρο αποτοξίνωσης στις Μπαχάμες.

Αλλά απεχθάνεται την ιδέα της ωραιοποίησης της χρήσης ηρωίνης. «Πραγματικά απεχθάνομαι όλο αυτό το πράγμα με τον Williams Burroughs και το “Trainspotting” – και πάντα τα καταλάβαινα ως αυτό που ήταν: δικαιολογίες για να γίνω μαλάκας», είπε.

«Δεν θέλω κανείς να νομίζει ότι ήμουν κάποιος αντικομφορμιστικός ήρωας που είχε πάρει λίγη πρέζα. Αυτή η ιδέα με απωθούσε, όπως και η ιδέα να είμαι μια καρικατούρα του Pete Doherty. Δεν ήταν καθόλου έτσι. Δεν έπαιρνα ηρωίνη για να είμαι ωραίος ή προχωρημένος, αλλά μάλλον επειδή έχω έναν εθιστικό χαρακτήρα…», πρόσθεσε, με τη φωνή του να σβήνει.

Ο Matty Healy, ο οποίος σήμερα είναι 33 ετών, δεν προτίθεται να κατηγορήσει τη συμμετοχή του σε ένα ροκ συγκρότημα που εμφανίζεται σε μεγάλα γήπεδα και κατακτά τα charts για τα προβλήματά του με την ηρωίνη.

«Νομίζω ότι θα συνέβαινε ούτως ή άλλως. Υπάρχει κάτι πολύ βαθιά ριζωμένο μέσα μου. Από αρκετά νεαρή ηλικία, είχα την επιθυμία να ναρκώσω τον εαυτό μου», εξομολογήθηκε.

Ωστόσο, σημείωσε ότι επιθυμεί να μιλά για τον εθισμό του στην ηρωίνη μόνο τώρα που είναι καθαρός.

«Έχω άλλη αντίληψη τώρα, και δεν θα μπορούσα να την έχω όταν βρισκόμουν σε εκείνο το σημείο του εθισμού. Και τραγουδάω γι’ αυτό και στο νέο άλμπουμ», είπε.

Ο Matty Healy αναφέρεται στο τρίτο άλμπουμ των The 1975, με τίτλο «A Brief Inquiry into Online Relationships» που θα κυκλοφορήσει στις 14 Οκτωβρίου και σε ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το «It’s Not Living (If It’s Not With You)».

Αν και τραγουδάει για έναν χαρακτήρα που ονομάζεται Danny και είναι εξαρτημένος από τα ναρκωτικά, παραδέχτηκε ότι το τραγούδι αναφέρεται στην πραγματικότητα στον εαυτό του.

«Γράφω γι’ αυτό από απόσταση, γιατί αν γράψεις ένα τραγούδι για την ηρωίνη όταν την παίρνεις, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θα μπορούσε να μετατραπεί σε γιορτή και εγώ σίγουρα δεν το βλέπω έτσι», εξήγησε.