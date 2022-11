Ο Matty Healy των The 1975 έφαγε στη σκηνή ωμό κρέας

Στα μέσα της πρόσφατης συναυλίας των The 1975 στη Νέα Υόρκη, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Matty Healy, άφησε άναυδα το κοινό του Madison Square Garden κατά τη διάρκεια του ιντερλούδιο «Consumption» τρώγοντας ωμό κρέας, κάνοντας push-ups και στη συνέχεια μπουσουλώντας μέσα σε μία κούφια τηλεόραση.

Το μεγαλύτερος μέρος του συγκεκριμένου νούμερου, το οποίο εκτέλεσε μόνος του ο Matty Healy και συνοδεύτηκε από μία κινηματογραφική ορχηστρική σουίτα, αποτέλεσε βασικό στοιχείο της τρέχουσας περιοδείας των The 1975 στη Βόρεια Αμερική.

Ακολουθεί αφού το συγκρότημα παρουσιάσει ολόκληρο το πέμπτο άλμπουμ του, «Being Funny In A Foreign Language», που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ενώ το το σόου συνεχίζεται με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τραγούδια από τα άλλα τέσσερα άλμπουμ των The 1975.

Η συναυλία στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου ήταν ιδιαίτερη, ωστόσο, για την προσθήκη της αναπάντεχης στιγμής όπου ο Matty Healy δαγκώνει επί σκηνής ένα κομμάτι ωμό κρέας.

Αφού χάιδεψε τον εαυτό του σε έναν καναπέ και κάπνισε ένα τσιγάρο, ο τραγουδιστής των The 1975 περπάτησε σε ένα χαλί στη μέση της σκηνής, όπου γονάτισε, έβγαλε το πουκάμισό του και του δόθηκε μία ωμή μπριζόλα tomahawk.

Αφού ήπιε μερικές γουλιές από ένα φλασκί, ο Matty Healy έφαγε δύο μεγάλες μπουκιές από τη μπριζόλα, ενώ εξακολουθούσε να κρατάει τα γεννητικά του όργανα, πριν κάνει μία σειρά από push-ups και συρθεί μέσα σε μία κούφια τηλεόραση.

«Λυπάμαι αν ήρθατε με τον μπαμπά σας και άγγιζα το π**** μου. Εσείς φταίτε που φέρατε τους μπαμπάδες σας», είπε ο Healy στο κοινό μετά το «Consumption».

Σε μία κριτική για το σόου, το NME αναρωτήθηκε αν η σκηνή που ο Matty Healy έφαγε ωμό κρέας «είναι μία μεταφορά για τους κινδύνους του καταναλωτισμού» ή «μία συγχώνευση της ζωντανής τέχνης και της μουσικής που σπάει τα σύνορα».

Το ερώτημα αν το ιντερλούδιο ήταν καθαρή ασυναρτησία ή μία πρωτοποριακή παρουσίαση φαίνεται να μην έχει σημασία ούτε για τον ίδιο τον Matty Healy, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από το κοινό και παραδέχτηκε ότι ίσως είναι «δύσκολο να πουλήσουν» το σόου σε όσους δεν είναι ήδη μεγάλοι θαυμαστές των The 1975.

