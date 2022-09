Ο Matty Healy των The 1975 διαψεύδει τις φήμες για συνεργασία με την Taylor Swift

«Θα μου άρεσε πολύ, αλλά δυστυχώς είναι fake news», έγραψε ο frontman των The 1975.

Ο Matty Healy διέψευσε τις φήμες ότι οι The 1975 θα συμμετάσχουν στο νέο άλμπουμ της Taylor Swift, με τίτλο «Midnights», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου.

Το Σαββατοκύριακο, άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία που υποτίθεται ότι αποκαλύπτει το ολοκληρωμένο tracklist του δέκατου άλμπουμ της Taylor Swift.

Στο tracklist αναφέρονται ονομαστικά τρεις καλλιτέχνες: η Lana Del Rey, η οποία υποτίθεται ότι θα εμφανιστεί σε ένα τραγούδι με τίτλο «Good In The Dark», η Stevie Nicks, η οποία αναφέρεται ως guest στο «Halle» και οι The 1975, για μία πιθανή συνεργασία σε ένα τραγούδι με τίτλο «In My Dreams».

Ωστόσο, πρόκειται για ένα ψεύτικο tracklist για το άλμπουμ «Midnights», το οποίο ανακοινώθηκε από την Taylor Swift κατά τη διάρκεια της βράβευσής της στα MTV Video Music Awards 2022, στις 27 Αυγούστου, με το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς.

Η Taylor Swift δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το «Midnights».

Επιπλέον, ο ίδιος ο Matty Healy επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία συνεργασία μεταξύ του συγκροτήματός του και της Taylor Swift, παρά τον αμοιβαίο θαυμασμό όλα αυτά τα χρόνια.

Μέσω ενός νέου λογαριασμού που φέρεται να έχει δημιουργήσει στο Twitter, με το όνομα @MatthewTHealy, ο τραγουδιστής των The 1975 απάντησε σε μια ερώτηση θαυμαστή σχετικά με την υποτιθέμενη συνεργασία με τα εξής λόγια: «Θα μου άρεσε πολύ! Αλλά δυστυχώς είναι fake news» και πρόσθεσε ένα emoji με συνοφρυωμένο πρόσωπο.

I would love that! But unfortunately FAKE NEWS :( https://t.co/WGDlv9jgfF — Matty (@MatthewTHealy) September 3, 2022

Ο Matty Healy είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι είχε χάσει την ευκαιρία να ζητήσει από την Taylor Swiftt να συνεργαστεί μαζί του, αλλά είχε εκφράσει την ελπίδα του ότι «θα το κάνει» τελικά.

Ο frontman των The 1975 βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από την Αμερικανίδα pop star στα NME Awards το 2020, αλλά παραδέχτηκε ότι δεν είχε το θάρρος να της προτείνει να συνεργαστούν.

«Πήγα κοντά της. Της είπα: “Taylor, πρέπει να κάνουμε τον δίσκο”. Όχι, δεν το έκανα. Χαιρέτησε όλους τους ανθρώπους. Προφανώς, είναι η Taylor Swift, οπότε όλοι την χαιρετούσαν», θυμήθηκε τότε.

«Απλά στεκόταν πίσω μου. Δεν είχα δει την Taylor εδώ και χρόνια, οπότε ήταν πραγματικά πολύ ωραίο. Αλλά, δυστυχώς, δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να της προτείνω το post-rock Joni Mitchell έργο μου. Θα το κάνει. Θα το κάνει. Είναι πιο έξυπνη και από τους δυο μας, φίλε. Ξέρει τι κάνει», συνέχισε.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Matty Healy αποκάλυψε την αντίδραση που έχει η Taylor Swift όταν άκουσε για πρώτη φορά το νέο άλμπουμ των The 1975, με τίτλο «Being Funny In A Foreign Language», που θα κυκλοφορήσει στις 14 Οκτωβρίου.

Αφού άκουσε το «Being Funny In A Foreign Language», η Taylor Swift συνόψισε το άλμπουμ λέγοντας στον Matty Healy ότι «είναι τόσο διασκεδαστικό», όπως ανέφερε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Pitchfork.