Ο Matteo Bocelli κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «Close»

Το δεύτερο προσωπικό τραγούδι του Matteo Bocelli.

Ο Matteo Bocelli υποδέχεται το 2022 με το αισιόδοξο single «Close».

Η ζεστή και αισθαντική φωνή του λάμπει στο τραγούδι, όπου διαβεβαιώνει: «Μοιάζει με παράδεισο όταν σε κρατάω / έτσι δεν θα σε αφήσω ποτέ να φύγεις / και όταν ο κόσμος είναι πολύς για να τον αντέξεις / απλά κράτα με κοντά, κοντά, κοντά, κοντά, κοντά».

Το μουσικό βίντεο για το «Close» γυρίστηκε στην Arena di Verona της Ιταλίας, ένα ρωμαϊκό αμφιθέατρο 2.000 ετών, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει φιλοξενήσει εμφανίσεις καλλιτεχνών όπως ο Paul McCartney, οι One Direction και η Maria Callas.

Τα εναέρια πλάνα του αρχαίου χώρου τονίζουν το θετικό μήνυμα και τη διαχρονικότητα του τραγουδιού, με τον Matteo Bocelli να συνοδεύεται από την μπάντα του και να εξερευνά τους γύρω δρόμους.

«Είχα την ευχαρίστηση να γράψω το “Close” με τον Stuart Crichton και τον Wrabel την προηγούμενη χρονιά. Ήταν τόσο διασκεδαστική η δημιουργία αυτού του τραγουδιού, λατρεύω τον ανεβαστικό ρυθμό και τη ζωντανή μελωδία του», εξηγεί ο Matteo Bocelli.

«Ελπίζω να φέρει λίγη ευτυχία και ίσως ακόμη και την ανάγκη να αφεθείτε και να χορέψετε λιγάκι, όπως ακριβώς συνέβη και με εμένα! Αφού έμεινα τόσο πολύ χρόνο μακριά από τους φίλους και την οικογένειά μου τα τελευταία χρόνια, θα ήθελα αυτό το τραγούδι να γίνει ένας ύμνος ελπίδας», προσθέτει.

Ο Matteo Bocelli εμφανίζεται ως special guest στην περιοδεία που ξεκίνησε πρόσφατα στις ΗΠΑ ο πατέρας του, ο θρύλος της όπερας Andrea Bocelli. Η περιοδεία, η οποία περιελάμβανε δύο συναυλίες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβριο, θα συνεχιστεί μέχρι τον Φεβρουάριο.

«Πρέπει να έχετε αυτόν τον καλλιτέχνη υπόψη σας», δήλωσε το περιοδικό «Euphoria» μετά την κυκλοφορία του πρώτου single του Matteo Bocelli με τον ταιριαστό τίτλο «Solo» από την Capitol Records το 2021. Τα streams του τραγουδιού σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν ξεπεράσει τα επτά εκατομμύρια και οι προβολές του music video ξεπερνούν πλέον τα πέντε εκατομμύρια.

Κατά τη διάρκεια των εορτών, ο Matteo Bocelli τραγούδησε στον Λευκό Οίκο επίσης για τις ανάγκες του τηλεοπτικού προγράμματος «In Performance at the White House: Spirit of the Season» του PBS.

Ο Matteo Bocelli, ο οποίος αποφοιτά από το Ωδείο της Λούκα στην Τοσκάνη, άρχισε να μαθαίνει πιάνο σε ηλικία έξι ετών. Στα 18 του έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνή, τραγουδώντας Βέρντι στο Κολοσσαίο της Ρώμης.

Μεγάλο μέρος του κόσμου άκουσε για πρώτη φορά τη φωνή του Matteo και την δεξιότητά του στο πιάνο στο «Fall On Me» του 2018, το τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε μαζί με τον Andrea Bocelli στο άλμπουμ «Sì» του τελευταίο, το οποίο έκανε θραύση στα charts.

Το τραγούδι, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας «Ο καρυοθραύστης και τα τέσσερα βασίλεια» (The Nutcracker and the Four Realms) της Disney, έχει συγκεντρώσει πάνω από 300 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.