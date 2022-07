Μάθημα για τον Harry Styles σε πανεπιστήμιο του Τέξας

Το μάθημα θα εξετάσει μέσω του Harry Styles την πολιτιστική και πολιτική ανάπτυξη των σύγχρονων διασημοτήτων.

Ένα νέο μάθημα με θέμα τον Harry Styles θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Τέξας το επόμενο έτος.

Το μάθημα με τίτλο «Ο Harry Styles και η λατρεία των διασημοτήτων: Η ταυτότητα, το διαδίκτυο και η ευρωπαϊκή pop κουλτούρα», θα παραδώσει η επίκουρη καθηγήτρια ψηφιακής ιστορίας Δρ. Louis Dean Valencia.

Το μάθημα, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το εαρινό εξάμηνο του 2023, θα εξετάσει την καριέρα του Harry Styles στη μουσική και στην υποκριτική.

Στην περιγραφή του μαθήματος αναφέρονται τα εξής: «Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στον Βρετανό μουσικό Harry Styles και στη δημοφιλή ευρωπαϊκή κουλτούρα για να κατανοήσει την πολιτιστική και πολιτική ανάπτυξη των σύγχρονων διασημοτήτων, όπως σχετίζεται με ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας, φυλής, τάξης, έθνους και παγκοσμιοποίησης, μέσων ενημέρωσης, μόδας, κουλτούρας θαυμαστών, κουλτούρας του διαδικτύου και καταναλωτισμού».

Το μάθημα δεν θα εισβάλει στην ιδιωτική ζωή του τραγουδιστή, όπως σημείωσε η Δρ. Valencia, αλλά θα εξερευνήσει την τέχνη και τον ακτιβισμό του Harry Styles, αλλά και τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία και τη μουσική που τον επηρέασαν σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Οι διδακτικές μονάδες του μαθήματος «Harry Styles and the Cult of Celebrity» θα συνυπολογίζονται για την απόκτηση πτυχίου στην Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκή Ιστορία, στις Διεθνείς ή Ευρωπαϊκές Σπουδές, στις Σπουδές Λαϊκού Πολιτισμού και στις Σπουδές Φύλου και Γυναικών.

Η Δρ. Louis Dean Valencia έχει μεγάλες φιλοδοξίες για το μάθημα, δηλώνοντας ότι οι φοιτητές θα μελετήσουν τον πρώην αστέρας των One Direction «με τον τρόπο που μελετούμε το έργο του Σαίξπηρ, του Τόνι Μόρισον, της Βιρτζίνια Γουλφ ή οποιουδήποτε μεγάλου καλλιτέχνη».

Ο Harry Styles δεν είναι ο μοναδικός τραγουδιστής της pop στον οποίο έχει αφιερωθεί πανεπιστημιακό μάθημα.

Νωρίτερα φέτος, πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Clive Davis του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης ένα μάθημα για την Taylor Swift από τη δημοσιογράφο Brittany Spanos, ενώ στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί πανεπιστημιακά μαθήματα για καλλιτέχνες όπως οι Beyoncé, η Lady Gaga και οι Beatles.