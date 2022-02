Οι Massive Attack έρχονται στο «Release Athens 2022»

Οι Massive Attack θα δημιουργήσουν μία βραδιά που δύσκολα θα υπάρξει εφάμιλλή της.

To «Release Athens» θα έχει την τιμή να υποδεχτεί τους Massive Attack, την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022, στην Πλατεία Νερού.

Ένα από τα σπουδαιότερα και πιο αγαπημένα γκρουπ των τελευταίων δεκαετιών, επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στη χώρα μας φέρνοντας μαζί το πιο εντυπωσιακό show τους έως σήμερα.

Οι Massive Attack, η μπάντα που έμαθε σε όλο τον κόσμο που βρίσκεται το Μπρίστολ, γεννήθηκε το 1988 μέσα από την κολεκτίβα των The Wild Bunch.

Με την πολύτιμη ενθάρρυνση αλλά και βοήθεια της Neneh Cherry, έδειξαν από την πρώτη στιγμή ένα νέο δρόμο στην pop μουσική, αποφεύγοντας κλισέ και παλιές ιδέες και δημιούργησαν ένα απόλυτα προσωπικό ύφος, αταξινόμητο ακόμα, αυτό που αργότερα οι δημοσιογράφοι θα ονόμαζαν trip hop.

Έχοντας απόλυτη επίγνωση των πιο πρωτοποριακών ήχων της εποχής, το hip hop, την dub/reggae σκηνή, το post punk αλλά και τα απόνερα που είχε αφήσει πίσω της η έκρηξη του acid house, στο δεύτερο μισό των ’80s, οι Massive Attack έφτιαξαν ένα ακαταμάχητο χαρμάνι που όχι μόνο ήταν μπροστά από την εποχή του αλλά, τελικά, άλλαξε την σύγχρονη μουσική για πάντα.

Με το σπουδαίο πρώτο άλμπουμ τους, «Blue Lines» (1991), καθιερώθηκαν άμεσα. Το πανέμορφο «Protection» (1994) επιβεβαίωσε την αξία τους και το αριστουργηματικό «Mezzanine» (1998) παραμένει αξεπέραστο.

Το αξέχαστο «100th Window» (2003) και το γοητευτικό «Heligoland» (2010) ολοκληρώνουν τη, μέχρι σήμερα, δισκογραφία τους που περιέχει όμως και πολλά remixes, soundtracks και EPs, με το καταπληκτικό «Ritual Spirit» να κάνει πράξη την εντυπωσιακή επιστροφή τους το 2016, καθώς και πολλές συνεργασίες με σημαντικά ονόματα, όπως η Liz Frazer, η Tracey Thorn, o Damon Albarn, o Horace Andy, η Hope Sandoval και οι Young Fathers, μεταξύ αρκετών άλλων.

Ο 3D, ο Daddy G και οι υπέροχες φωνές που τους συνοδεύουν στα αριστουργηματικά κομμάτια τους – από το «Safe From Harm» μέχρι το «Angel» και από το «Unfinished Sympathy» μέχρι το «Teardrop» – θα δημιουργήσουν μία βραδιά που δύσκολα θα υπάρξει εφάμιλλή της.

Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022, στην Πλατεία Νερού, θα ζήσουμε μία εμπειρία που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό.

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Προπώληση εισιτηρίων

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη προπωληθεί ισχύουν κανονικά. Οι κάτοχοί τους μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις επιλογές που διαθέτουν στο releaseathens.gr.

Η προπώληση συνεχίζεται προς 50€ Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 125€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα έξι διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:

1. Massive Attack & more tba (3/7/22, Πλατεία Νερού) + Bauhaus, The Jesus and Mary Chain, dEUS (8/6/22, Πλατεία Νερού) προς 75€ (κέρδος 10€)

2. Massive Attack & more tba (3/7/22, Πλατεία Νερού) + Nick Cave and the Bad Seeds, Mogwai, Fontaines D.C. (15/6/22, Πλατεία Νερού) προς 85€ (κέρδος 15€)

3. Massive Attack & more tba (3/7/22, Πλατεία Νερού) + Parov Stelar & more tba (18/6/22) προς 75€ (κέρδος 10€)

4. Massive Attack & more tba (3/7/22, Πλατεία Νερού) + London Grammar & more tba (27/6/22, Πλατεία Νερού) προς 80€ (κέρδος 10€)

5. Massive Attack & more tba (3/7/22, Πλατεία Νερού) + Pet Shop Boys & more tba (30/6/22, Πλατεία Νερού) προς 80€ (κέρδος 10€)

6. Massive Attack & more tba (3/7/22, Πλατεία Νερού) + Iggy Pop, Liam Gallagher, Sleaford Mods, The K’s (2/7/22, Πλατεία Νερού) προς 85€ (κέρδος 15€)

Διάθεση εισιτηρίων:

– Τηλεφωνικά στο 11876

– Online στα releaseathens.gr / viva.gr

– Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr.

Release The Earth From Plastic

To 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα «Release The Earth From Plastic».

Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλώσιμα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερα, σύντομα.