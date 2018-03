Οι Massive Attack ανακοίνωσαν ότι εγκαταλείπουν το Facebook μετά το πρόσφατο σκάνδαλο με την εταιρεία Cambridge Analytica.

Το προηγούμενο Σάββατο (17/03), προέκυψε ότι η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων που προσλήφθηκε από τον Donald Trump για την προεκλογική εκστρατεία του το 2016, συγκέντρωσε ιδιωτικές πληροφορίες από 50 εκατομμύρια χρήστες του Facebook χωρίς τη γνώση τους.

Η αντίδραση του συγκροτήματος από το Bristol της Μεγάλης Βρετανίας ήταν να διαγράψει την επίσημη σελίδα του στην πλατφόρμα.

Σε μία δήλωση που ανάρτησαν στο Twitter, έγραψαν: «Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη έλλειψη σεβασμού για την ιδιωτικότητά σου από το Facebook, την έλλειψη διαφάνειας και υποχρέωσης λογοδοσίας, οι Massive Attack θα αποσυρθούν προσωρινά από το Facebook.»

In light of FB’s continued disregard for your privacy, their lack of transparency and disregard for accountability – Massive Attack will be temporarily withdrawing from FB

We sincerely hope they change their… https://t.co/DAxMVYSwff

— Massive Attack (@MassiveAttackUK) March 21, 2018