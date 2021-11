Masked Wolf και Bebe Rexha συνεργάζονται στο «It’s You, Not Me (Sabotage)»

Ο Masked Wolf προσθέτει μια διαφορετική πλευρά στο συναισθηματικό τραγούδι της Bebe Rexha.

Ο Masked Wolf και η Bebe Rexha συνεργάζονται στο εκπληκτικό single «It’s You, Not Me (Sabotage)».

Το «It’s You, Not Me (Sabotage)» είναι εμπνευσμένο από το τραγούδι «Sabotage» της ίδιας της Bebe Rexha από το τελευταίο άλμπουμ της, «Better Mistakes». Σε αυτήν την επανασχεδιασμένη εκδοχή ο Αυστραλός ράπερ προσθέτει τους αιχμηρούς στίχους τους και προσθέτει μια διαφορετική πλευρά στο συναισθηματικό τραγούδι.

Ο Masked Wolf εξηγεί: «Το “It’s You, Not Me (Sabotage)” περιγράφει ότι πρέπει να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου σε μια σχέση. Αντί να περιμένεις να ακούσεις το παλιό κλισέ “εγώ φταίω, όχι εσύ”, αυτό το τραγούδι λέει ότι πρέπει να αντιμετωπίσεις την κατάσταση και να την αντιμετωπίσεις κατά μέτωπο λέγοντας: “Ξέρω ότι φταις εσύ και δεν θέλω να είμαι πια κοντά σου”. Μόλις άκουσα το πρωτότυπο τραγούδι της Bebe, οι στίχοι άρχισαν να ξεχύνονται και ήξερα ότι έπρεπε να συμμετέχω».

Το «It’s You, Not Me (Sabotage)» κυκλοφορεί μαζί με ένα επίσημο lyric video, που είναι διαθέσιμο στο κανάλι του Masked Wolf στο YouTube.

Αποδεικνύεται ότι το 2021 είναι μία εξαιρετική χρονιά που κάνει θραύση για τον Masked Wolf, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι υποψήφιος για πέντε βραβεία στα ARIA Music Awards 2021 της Αυστραλίας, διεκδικώντας τα βραβεία για τον Καλύτερο Καλλιτέχνη, τον Breakthrough Καλλιτέχνη, το Τραγούδι της Χρονιάς, την Καλύτερη Hip-Hop Κυκλοφορία και το Καλύτερο Βίντεο, ενώ ήταν υποψήφιος και για το βραβείο του Καλύτερο Νέου Καλλιτέχνη στα American Music Awards 2021.

Ο Masked Wolf σημείωσε παγκόσμια επιτυχία με το πρώτο του single σε μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, το «Astronaut In The Ocean», το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές του 2021 και έκτοτε έχει φτάσει στο No. 1 σε 8 χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams μέχρι σήμερα

Στις ΗΠΑ, το «Astronaut In The Ocean» ανέβηκε στο #1 του Rhythmic Radio Chart καθώς και στο Top 10 του Top 40. Το διπλά πλατινένιο τραγούδι διένυσε 22 εβδομάδες στο Billboard Hot 100, φτάνοντας στο #6 της κατάταξης, ενώ το επίσημο μουσικό βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 255 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Το «Astronaut In The Ocean» περιλαμβάνεται στο πρώτο mixtape του Masked Wolf, με τίτλο «Astronomical», το οποίο περιέχει επίσης συνεργασίες με τους X Ambassadors και τον Kevin Gates.