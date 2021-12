Η Mary J. Blige κυκλοφορεί δύο νέα τραγούδια

Τα δύο τραγούδια είναι προπομποί του νέου άλμπουμ της Mary J. Blige.

Η Mary J. Blige κυκλοφόρησε δύο νέα singles, το «Good Morning Gorgeous» και το «Amazing» με τη συμμετοχή του DJ Khaled.

Τα δύο τραγούδια είναι προπομποί του 15ου άλμπουμ της Mary J. Blige, το οποίο θα έχει τον τίτλο «Good Morning Gorgeous» και θα κυκλοφορήσει στις 11 Φεβρουαρίου 2022, δύο ημέρες πριν την ιστορική εμφάνισή της στο Halftime Show του Super Bowl 2022 στο «SoFi Stadium» στο Inglewood της Καλιφόρνια μαζί με τους Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg και Kendrick Lamar.

Όλη η νέα μουσική της – βραβευμένης με εννέα Grammy – Mary J. Blige κυκλοφορεί μέσω του δικού της δισκογραφικού σήματος, Mary Jane Productions, και σε συνεργασία με την 300 Entertainment.

«Η δουλειά πάνω σε αυτό το νέο άλμπουμ ήταν τόσο διασκεδαστική. Είμαι ενθουσιασμένη που οι θαυμαστές μου θα ακούσουν αυτά τα δύο πρώτα τραγούδια για να τους δώσω μια γεύση από όσα πρόκειται να ακολουθήσουν», δηλώνει η Mary J. Blige.

«Είμαι ευγνώμων σε όλους τους συνεργάτες και τους συναδέλφους μου που με συνόδευσαν σε αυτή τη διαδικασία και ακόμα πιο ευγνώμων στους θαυμαστές μου, οι οποίοι ελπίζω να απολαύσουν αυτά τα νέα τραγούδια», προσθέτει.

Η Mary J. Blige έχει γράψει το «Good Morning Gorgeous» μαζί με τους D’Mile, H.E.R., David «Lucky Daye» Brown και Tiara Thomas. Η παραγωγή έγινε από τον D’Mile για την Medinah Entertainment, Inc., με τη H.E.R. να συμμετέχει στην κιθάρα και στα φωνητικά.

Το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ «Good Morning Gorgeous» αποκτά εικόνα με ένα νέο μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Eif Rivera.

Το «Amazing» υπογράφον οι Mary J. Blige Denisia Andrews, Brittany Coney, DJ Khaled, Street Runner, Tarik Azzouz, Willie Cobbs και Ellas McDaniels, ενώ την παραγωγή του τραγουδιού ανέλαβαν οι DJ Khaled, STREETRUNNER και Tarik Azzouz.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Amazing» χρησιμοποιεί αποσπάσματα από το κλασικό τραγούδι «You Don’t Love Me» του Willie Cobbs από τη δεκαετία του ’60 και από την εκτέλεση του ίδιου τραγουδιού, με τίτλο «You Don’t Love Me (No, No, No)», από την Dawn Penn το 1994.

Ακούστε το «Good Morning Gorgeous»:

Ακούστε το «Amazing»: