Καινούργιο τραγούδι από την ντίβα της R&B.

Η Mary J. Blige επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο single «Know» που κυκλοφορεί από τη Republic Records / Universal Music.

Τα επιτεύγματα της πολυετούς καριέρας της περιλαμβάνουν 8 πολυπλατινένια άλμπουμ, 9 Βραβεία Gramm από ένα εντυπωσιακό σύνολο 32 υποψηφιοτήτων, δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, δύο υποψηφιότητες για Χρυσή σφαίρα και μία υποψηφιότητα για SAG Awards.

Η Mary J. Blige παραμένει ακόμα φιγούρα που εμπνέει, δίνει δύναμη και κίνητρο αλλαγή, αλλά και μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της γενιάς της.

Η τραγουδίστρια και δημιουργός ξεκίνησε για πρώτη φορά τον κόσμο με την εκφραστική φωνή της στην ηλικία των 18 ετών, όταν έγινε η νεαρότερη και πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης της Uptown Records.

Τα χρόνια που ακολούθησαν κατέγραψε παγκοσμίως πωλήσεις άνω των 50 εκατομμυρίων δίσκων και επαναπροσδιόρισε τη θέση της R&B στο σύγχρονο μουσικό τοπίο με κορυφαίες επιτυχίες όπως τα «Be Without You», «No More Drama» και «Family Affair».

H Mary J. Blige βραβεύθηκε με το περίβλεπτο «Lifetime Achievement Award» στα BET Awards 2019, τον προηγούμενο Ιούνιο, προς αναγνώριση της προσφοράς της.

Το «Know» αποτελεί το τρίτο καινούργιο τραγούδι της μετά το δίσκο «Strength Of A Woman» του 2017. Τον Ιούλιο του 2018 παρουσίασε το «Only Love» και το φετινό Μάιο το «Thriving» σε συνεργασία με τον Nas.

Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα του «W Magazine», η ντίβα της R&B ετοιμάζει το 14ο studio album της, το οποίο θα έχει τον τίτλο «My Life II… There’s Something About Me, My Self & MaryJane (Act 2)» και θα κυκλοφορήσει εντός του 2019.

Μπορείτε να ακούσετε το «Know» και στο Spotify: