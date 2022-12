Marvin Gaye: Πέθανε η σύζυγός του Janis Hunter – Ήταν έμπνευση για πολλά από τα τραγούδια του

Ο Marvin Gaye και η Janis Hunter ήταν παντρεμένοι από το 1977 μέχρι το 1981.

Η Janis Hunter Gaye, η δεύτερη σύζυγος του θρύλου της Motown, Marvin Gaye και πηγή έμπνευσης για πολλά από τα τραγούδια του, πέθανε το Σάββατο στο σπίτι της στο Rhode Island των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της, σε ηλικία 66 ετών.

Ο παραγωγός Ed Townsend σύστησε την Janis Hunter στον Marvin Gaye κατά τη διάρκεια μιας ηχογράφησης το 1973 στα στούντιο Hitsville West στο Λος Άντζελες για το άλμπουμ «Let’s Get It On», το οποίο κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά.

Ο Marvin Gaye ήταν τότε παντρεμένος με την Anna Gordy, την αδελφή του ιδρυτή της Motown, Berry Gordy. H Janis Hunter Gaye ήταν 17 ετών, εκείνος ήταν 34 ετών.

Ο Gaye έγραψε το τραγούδι «Jan» για τη μελλοντική σύζυγό του και το ηχογράφησε για το άλμπουμ του «Marvin Gaye Live!» το 1974, ενώ το άλμπουμ του «I Want You» του 1976 έχει χαρακτηριστεί ως «ένας ρομαντικός και ερωτικός φόρος τιμής» στην Janis.

Η Janis Hunter Gaye συμμετείχε το 1977 στα φωνητικά στο disco τραγούδι «Got to Give It Up» του Marvin Gaye, το οποίο έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100. Παντρεύτηκαν εκείνη τη χρονιά.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, η Hunter Gaye επιμελήθηκε την εμβληματική εμφάνιση -κόκκινο σκούφο, τζιν πουκάμισο με χάντρες και ασημένιες μπότες με κόκκινα κορδόνια- που φόρεσε ο Marvin Gaye στην αξέχαστη συναυλία του το 1974 στο Oakland Coliseum.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 1977 μέχρι το διαζύγιό τους το 1981. Ο Marvin Gaye

πέθανε σε ηλικία 44 ετών τρία χρόνια αργότερα, το 1984, αφού πυροβολήθηκε από τον πατέρα του στο Λος Άντζελες.

Το 2015, η Janis κυκλοφόρησε το βιβλίο «After the Dance: Η ζωή μου με τον Marvin Gaye».

Η Janis Hunter Gaye ήταν κόρη του τραγουδιστή – μουσικού Slim Gaillard, γνωστού για επιτυχίες όπως το «Flat Foot Floogie (With a Floy Floy)».

Ο Marvin και η Janis Hunter Gaye απέκτησαν δύο παιδιά, τον Frankie και τη Nona Gaye, τραγουδίστρια και ηθοποιός, η οποία συμμετείχε στις ταινίες «The Matrix Reloaded» και «The Matrix Revolutions»

«Από τη στιγμή που γνώρισε τον πατέρα μου, γνώρισε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε ότι αυτός ο κόσμος πονούσε, και έκανε ό,τι μπορούσε για να διατηρήσει την κληρονομιά του, καθώς μας τον πήραν πολύ νωρίς», ανέφερε η Nona Gaye.

«Αφιέρωσε κάθε στιγμή για να μιλήσει για κάθε λέξη και κάθε νότα της μουσικής του και ήθελε να βεβαιωθεί ότι όλοι γνώριζαν τον άνθρωπο που ερωτεύτηκε. Δεν θα μπορέσω ποτέ να την ξαναδώ σε αυτή τη ζωή, αλλά ξέρω ότι είναι στον ουρανό με τον πατέρα μου και ότι είναι εκπρόσωπός μας στο πνεύμα», συνέχισε.

Η Janis Hunter Gaye αφήνει πίσω της τα παιδιά της Nona και Ftankie, την αδελφή της Shawnn, τον αδελφό της Mark και τον εγγονό της Nolan.