Ο Martin Scorsese και η Olivia Harrison θυμούνται ιστορίες από τον George Harrison

Η δεύτερη και τελευταία σύζυγος του George Harrison κυκλοφορεί ένα νέο βιβλίο με 20 ποιήματα εμπνευσμένα από τις αναμνήσεις της με το μέλος των Beatles.

Ο σκηνοθέτης Martin Scorsese και η φίλη του και άλλοτε συνεργάτιδά του Olivia Harrison ζέσταναν το κοινό το βράδυ της Κυριακής στο 92nd Street Y στη Νέα Υόρκη, όπου μοιράστηκαν τις ιστορίες και τις αναμνήσεις τους από τον George Harrison.

Λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 21 ετών από τον θάνατο του μέλους των Beatles, γιόρτασαν την κυκλοφορία των αυτοβιογραφικών κειμένων της Olivia Harrison για τον εκλιπόντα σύζυγό της, «Came The Lightening: Twenty Poems for George».

Ως γνωστόν, ο Martin Scorsese, ο οποίος έγινε 80 ετών αυτή την εβδομάδα, είναι ο μεγαλύτερος κινηματογραφικός λάτρης του rock ‘n’ roll.

Ήταν βοηθός σκηνοθέτης και ένας από τους πολλούς μοντέρ του ντοκιμαντέρ για το «Woodstock» του 1970 και έχει σκηνοθετήσει ντοκιμαντέρ για τους Rolling Stones, τον Bob Dylan και τον David Johansen των New York Dolls, ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση στο 92nd Street Y.

Επίσης μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του George Harrison εμφανίζονται σε έργα του Martin Scorsese, όπως το «Here Comes the Sun» στο «Vinyl» και το «What Is Life» σε μια συγκλονιστική σκηνή στο «Goodfellas».

Ο Martin Scorsese σκηνοθέτησε επίσης το 2011 το ντοκιμαντέρ «George Harrison: Living In the Material World», στο οποίο ήταν συμπαραγωγός με την Olivia Harrison, πρώην στέλεχος της A&M Records και αργότερα, επικεφαλής της Dark Horse Records του George Harrison.

Η ταινία «Living In The Material World» έθεσε τις βάσεις για τη συζήτηση μεταξύ του Martin Scorsese και της Olivia Harrison.

Αναφερόμενη στην αρχική απροθυμία της να δουλέψει σε μια ταινία για τη ζωή του εκλιπόντος συζύγου της, η Olivia χαρακτήρισε την παραχώρηση των προσωπικών επιστολών και των μικροαντικειμένων του George Harrison τον σκηνοθέτη μια μορφή κάθαρσης, «μια διαδικασία αποδέσμευσης», που είχε νόημα σε σχέση με τη μετάβαση του μουσικό σε ένα άλλο πνευματικό πεδίο.

Και οι δύο αστειεύτηκαν για το γεγονός ότι το ντοκιμαντέρ χρειάστηκε πέντε και πλέον χρόνια για να ολοκληρωθεί, καθώς ο εργασιομανής Martin Scorsese ήταν απασχολημένος με πολλά διαφορετικά εγχειρήματα εκείνη την εποχή, ενώ στάθηκαν επίσης στο ενδιαφέρον που έδωσαν στην προσπάθειά τους να φιλοτεχνήσουν ένα ειλικρινές πορτρέτο του George Harrison, ενός καλλιτέχνη με τόσους πολλούς δαίμονες όσοι και αγίους.

Μαζί με τα ποιήματα που αναφέρονται στο Friar Park, το σπίτι των Harrisons στο Henley-on-Thames της Αγγλίας, όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία για το εξώφυλλο του κλασικού άλμπουμ «All Things Must Pass» (1970) του George Harrison, η Olivia θυμήθηκε ότι στο τέλος της ζωής του ο George ασχολούταν πυρετωδώς με τον κήπο, διψώντας να δει τη ζωή να ανθίζει πριν τελειώσει ο δικός του χρόνος του στη γη.

«Είμαι από το κέντρο της Νέας Υόρκης, οπότε είμαι αλλεργικός σε οτιδήποτε πράσινο, αλλά ξέρω ότι έτσι πρέπει να συμβαίνει», αστειεύτηκε ο Scorsese,

Στη συνέχεια, η Olivia Harrison μίλησε για τη συνάντησή της με τον John Lennon, τη Yoko Ono και τον Eric Clapton, ο οποίος της είπε ότι η ζωή με τον George θα ήταν μια περιπέτεια, λέγοντάς της ότι «είσαι έτοιμη για μια περιπέτεια, γι’ αυτό σήκωσε τα μανίκια σου», και αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της και ο Clapton «αντάλλασσαν τραγούδια όπως οι γυναίκες», σε μια ατάκα που «συνόψισε το σύνολο της δεκαετίας του 1960 σε δύο μόνο στίχους».

Η Olivia πρόσθεσε ότι ο George Harisson παρομοίαζε το σχήμα και τον ήχο των γυναικών με τις κιθάρες και έδωσε στον Martin Scorsese την αφορμή να θυμηθεί ότι ο B.B. King αποκαλούσε την κιθάρα του «Lucille».

Ως θαυμαστής της ροκ, ο Martin Scorsese έδειχνε ενθουσιασμένος που απολάμβανε όλες τις ιστορίες για τον George Harrison, ο οποίος πέθανε στις 29 Νοεμβρίου 2001 σε ηλικία 58 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ακολούθησε σοκ και θλίψη όταν η Olivia αφηγήθηκε την απόπειρα δολοφονίας τους στο σπίτι τους το 1999, όπου George Harrison δέχθηκε περισσότερες από 40 μαχαιριές και του αφαιρέθηκε μέρος του διατρυπημένου πνεύμονά του, περιγράφοντας πώς απέτρεψε τον δράστη και ότι ο σύζυγός της ήξερε ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχε έρθει η ώρα να πεθάνει.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι ο George Harrison πονούσε βαθύτατα που ο John Lennon των Bealtes δεν είχε τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος τον θάνατό του. «Τραβήξαμε τις κουβέρτες πάνω από τα κεφάλια μας» θυμήθηκε, σε έναν ποιητικό στίχο, σχετικά με την αντίδραση του Harrison στη δολοφονία του Lennon το 1980.

Η Olivia, η οποία παντρεύτηκε με τον George Harrison το 1978, μοιράστηκε επίσης και ορισμένες πιο γλυκές και αστείες αναμνήσεις από τον σύζυγό της.

Θυμήθηκε ότι κάποτε ο Harrison δέχθηκε μια γροθιά για τον Ringo Starr, πόσο την ενέπνευσε το χαζοχαρούμενο χιούμορ του, πόσο οδυνηρό ήταν το τραγούδι «Run Of The Mill» του Harrison και πώς οι στίχοι του σε τραγούδια όπως το «Be Here Now», επηρέασαν την ίδια και τις επόμενες γενιές στο θέμα της ενσυνειδητότητας, πριν καν γίνει δημοφιλής στόχος της pop κουλτούρας για τον 21ο αιώνα.

Η περιορισμένη έκδοση του βιβλίου «Came The Lightening: Twenty Poems for George» θα είναι διαθέσιμη από τις 6 Δεκεμβρίου μέσω της ιστοσελίδας της Olivia Harrison.