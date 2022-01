Martin Jensen, Cheat Codes, Theresa Rex συνεργάζονται στο νέο single «Running»

Η χημεία του Martin Jensen, των Cheat Codes και της Theresa Rex είναι αισθητή.

Μία δυναμική συνεργασία με τίτλο «Running» εγκαινιάζει το 2022 για τον Δανό παραγωγό και DJ Martin Jensen, το ηλεκτρονικό τρίο Cheat Codes από το Λος Άντζελες και τη βραβευμένη pop star Theresa Rex.

Το «Running» είναι η πολυαναμενόμενη συνέχεια της παγκόσμιας επιτυχίας «Solo Dance» του Martin Jensen και της Theresa Rex που κυκλοφόρησε το 2016 και θέτει ψηλά τον πήχη για αυτό το νέο εγχείρημα μαζί με τους Cheat Codes.

Η χημεία των τριών πλευρών είναι αισθητή στο «Running». Εθιστικό και αξιομνημόνευτο, είναι σίγουρο ότι θα γίνει ανάρπαστο στις προτιμήσεις των θαυμαστών των τριών καλλιτεχνών χάρη στους ζεστούς ήχους του πιάνου και την ερμηνεία της Theresa Rex, που εντυπωσιάζει από την πρώτη ακρόαση.

Οι Cheat Codes έχουν δημιουργήσει με δεξιοτεχνία αμέτρητους ύμνους ηλεκτρονικής μουσικής, που εκτείνονται από την dance και την pop μέχρι τη hip-hop και την alternative.

Με την επιτυχημένη συνταγή τους έχουν διαπρέψει στον κόσμο του streaming, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 6 δισεκατομμύρια συνολικές ροές, επίδοση που τους δίνει μία θέσης στους «Top 200 Most Listened To Artists in the World». Το τρίο με έδρα το Λος Άντζελες, που αποτελείται από τους Kevin Ford, Trevor Dahl, Matthew Russell, έχει επίσης συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως οι Afrojack, Wiz Khalifa, Travis Barker, Tove Styrke και Demi Lovato.

Οι Cheat Codes δήλωσαν: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε το 2022 με το “Running μαζί με τους φίλους μας Martin και Theresa. Θέλαμε να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερη θετικότητα και ζωντάνια στην παραγωγή και να δημιουργήσουμε έναν ύμνο! Ελπίζουμε όλοι να είχαν ένα ευτυχισμένο νέο έτος και να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουμε με το “Running” το 2022».

Η Δανή τραγουδίστρια Theresa Rex είναι η φωνή πίσω από πολλές επιτυχίες και συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι Jonas Blue, Alle Farben και Dimitri Vegas & Like Mike. Ωστόσο, η σημαντικότερη ίσως επιτυχία της ήρθε με τη σύμπραξή της με τον Martin Jensen στο εξαιρετικά δημοφιλές «Solo Dance», το οποίο διαθέτει πάνω από 649 εκατομμύρια streams μόνο στο Spotify.

Η Theresa Rex σχολίασε: «Ήταν τόσο ξεχωριστό που συνεργάστηκα ξανά με τον Martin και όλη την ομάδα. Έχει περάσει καιρός από τότε που κυκλοφόρησε το “Solo Dance”, αλλά νομίζω ότι το “Running” είναι η τέλεια συνέχεια και η προσθήκη των Cheat Codes το έκανε μαγικό».

Ο Martin Jensen πρόσθεσε: «Η ενέργεια με όλη αυτή την ομάδα ήταν απίστευτη. Η επανασύνδεση με την Theresa σήμαινε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι εξαιρετικό, οπότε ποιος καλύτερος να το κάνει αυτό από τους καλούς μας φίλους Cheat Codes».

Ο Martin Jensen είχε ένα εκπληκτικό 2021. Έκλεισε τη χρονιά με τις δύο επικές εμφανίσεις «Me, Myself, Live» τον Νοέμβριο, που ήταν ένα χρόνο στα σκαριά και αποτελούσαν εξέλιξη των περίφημων «Me, Myself, Online» εμφανίσεων τις οποίες ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του lockdown για να κρατήσει επαφή με τους θαυμαστές του.

Επίσης επέστρεψε για δεύτερη φορά ως κριτής στο «X Factor» της Δανίας και παραμένει ο πρώτος DJ που έχει συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή του talent show.

Ο Martin Jensen είχε επίσης μια σπουδαία χρονιά στο μουσικό μέτωπο, καθώς το single του «Can’t Come To The Phone» με τους Amber Van Day και N.F.I. έλαβε την υποστήριξη του BBC Radio 1 ενώ κυκλοφόρησε και το «Make My Mind Go» με τους Rompasso, FAULHABER και JONASU.

Το «Running» των Martin Jensen, Cheat Codes και Theresa Rex κυκλοφορεί από τις disco: wax / Universal Music.