Ο Martin Gore των Depeche Mode κυκλοφορεί το single «Mandrill» και ανακοινώνει EP

Το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο EP του Martin Gore.

Ο Martin Gore των Depeche Mode ανακοινώνει την κυκλοφορία ενός νέου EP που θα έχει τον τίτλο «The Third Chimpanzee».

Το EP θα περιέχει 5 τραγούδια και θα κυκλοφορήσει από τη Mute Records στις 29 Ιανουαρίου 2021.

Το πρώτο τραγούδι από το νέο δισκογραφικό εγχείρημα του ιδρυτικού μέλους των Depeche Mode είναι το «Mandrill».

«Το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησα είχε έναν ήχο που δεν ήταν ανθρώπινος», ανέφερε σε δήλωσή του ο Martin Gore.

«Ακούστηκε σαν πρωτόγονος. Αποφάσισα να το ονομάσω “Howler”, από μια μαϊμού. Στη συνέχεια, όταν ήρθε η ώρα να δώσω τίτλο στο EP, θυμήθηκα ότι διάβασα το βιβλίο “The Rise and Fall of the Third Chimpanzee”. Ήταν λογικό να το ονομάσω έτσι, καθώς το EP δημιουργήθηκε από έναν από τους τρίτους χιμπατζήδες», εξήγησε.

Ο κιθαρίστας, κιμπορντίστας και βασικός τραγουδοποιός των Depeche Mode αναφέρεται βιβλίο του συγγραφέα Jared Diamond, το οποίο διερευνά έννοιες που σχετίζονται με τη ζωική προέλευση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Ο Martin Gore και τα υπόλοιπα μέλη των Depeche Mode έγιναν και επίσημα μέλη του Rock n’ Roll Hall of Fame νωρίτερα αυτόν το μήνα.

Ο 59χρονος μουσικός έχει κυκλοφορήσει ήδη ως σόλο καλλιτέχνης δύο studio albums, το «Counterfeit» το 2003 και το «MG» το 2015, καθώς και το EP «Counterfeit e.p.» το 1989.

Το tracklist του EP

1. Howler

2. Mandrill

3. Capuchin

4. Vervet

5. Howler’s End