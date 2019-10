Ο παγκοσμίως γνωστός DJ είναι ο επίσημος καλλιτέχνης του Euro 2020.

Ο Martin Garrix θα γράψει και θα παρουσιάσει το επίσημο τραγούδι του UEFA Euro 2020. Αυτό ανακοινώθηκε σε ένα μοναδικό show κατά τη διάρκεια του φετινού Amsterdam Dance Event το Σάββατο 19 Οκτωβρίου.

Ο Ολλανδός superstar DJ και παραγωγός αποκάλυψε τα νέα την ώρα που εμφανιζόταν στην πόλη του, στο Άμστερνταμ, το οποίο είναι μια απο τις 12 πόλεις που θα παίξει live το επόμενο καλοκαίρι.

Καθώς το εξαιρετικό του set και το εκτυφλωτικό του sold out show ήταν σε πλήρη εξέλιξη, έκανε ένα απροσδόκητο encore βγαίνοντας με το διάσημο Henri Delaunay Cup, το τρόπαιο που θα κερδίσει ο νικητής του UEFA Euro 2020, ενώ ταυτόχρονα οι γιγάντιες οθόνες πίσω του επιβεβαίωναν ότι θα είναι αυτός ο επίσημος καλλιτέχνης για το τουρνουά του επόμενου έτους.

Το τραγούδι θα αποκαλυφθεί την άνοιξη του 2020 – όπως επίσης και με ποιον θα συνεργαστεί. Το track θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά live στην τελετή έναρξης του UEFA Euro 2020 στο Olimpico της Ρώμης, στις 12 Ιουνίου 2020.

Παράλληλα με το επίσημο τραγούδι, ο Martin θα κάνει παραγωγή στη μουσική του UEFA Euro 2020 όπως επίσης και στη μουσική που θα παίζει στις επίσημες εκπομπές του.

«Είναι απίστευτη τιμή που μου ζητήθηκε να δημιουργήσω το επίσημο τραγούδι του UEFA Euro 2020 και είμαι πολύ ενθουσιαμένος που θα το ακούσει ο κόσμος», είπε ο Garrix. «Το τουρνουά της επόμενης χρονιάς θα φέρει τους οπαδούς πιο κοντά από ποτέ στη δράση και ελπίζω πραγματικά ότι το τραγούδι μου θα κάνει όλους στην Ευρώπη να αισθάνονται ότι είναι μέρος αυτού».

Εμπνευσμένος από το συνάδελφο του, τον Ολλανδό DJ Tiësto, όπου τον παρακολούθησε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα, ο Garrix συνέχισε να κατακτά όλο τον κόσμο.

Έχει καθιερωθεί ως παγκόσμιος superstar DJ με μια σειρά από electronic pop hits όπως τα «Don’t Look Down (feat. Usher)», «Scared To Be Lonely (feat. Due Lipa)» και «In The Name of Love (feat. Bebe Rexha)».

Ο Garrix έχει κάνει παραγωγή σε τραγούδια μαζί με τα μεγαλύτερα ονόματα στη μουσική βιομηχανία όπως μεταξύ άλλων ο Tiësto και ο David Guetta, ο οποίος έγραψε το επίσημο τραγούδι του UEFA Euro 2016 και πρόσφατα ο Martin συνεργάστηκε με τον Dean Lewis για το single «Used To Love».

Το UEFA Euro 2020 διεξάγεται για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού, σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, με 12 πόλεις υποδοχής, στο πλαίσιο των εορτασμών των 60 χρόνων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Σε Άμστερνταμ, Μπακού, Μπιλμπάο, Βουκουρέστι, Βουδαπέστη, Κοπεγχάγη, Δουβλίνο, Γλασκώβη, Λονδίνο, Μόναχο, Ρώμη και Αγ. Πετρούπολη θα πραγματοποιούνται παιχνίδια το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Guy-Laurent Epstein, διευθυντής marketing της UEFA, είπε: «Το UEFA Euro 2020 θα είναι ένα μήνας εορτασμών σε όλη την Ευρώπη και δεν υπάρχει καλύτερος για να ξεκινήσει το party από τον Martin Garrix. Τόσο η μουσική, όσο και το ποδόσφαιρο φέρνουν τους ανθρώπους μαζί και με το τουρνουά που παίζεται σε 12 διαφορετικές πόλεις για πρώτη φορά,θα υπάρξει ένα πρωταρχικό θέμα ενότητας σε όλο το UEFA Euro 2020».

Ο Martin Garrix πρόσθεσε: «Είναι τρελό να σκεφτείς ότι το UEFA Euro 2020 θα πραγματοποιηθεί σε 12 διαφορετικές πόλεις αλλά είναι ο τέλειος τρόπος για να γιορτάσουμε τα 60 χρόνια από αυτόν το φανταστικό διαγωνισμό. Η μουσική είναι το πάθος μου και είμαι μεγάλος φαν του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό για μένα που θα δημιουργήσω το επίσημο τραγούδι για αυτό που θα αποτελέσει το μεγαλύτερο Euro στην ιστορία».

Φίλοι της μουσικής και του ποδοσφαίρου μπορούν να συναντήσουν από κοντά τον Martin Garrix στην κλήρωση του UEFA Euro 2020 που θα γίνει στο Βουκουρέστι στις 30 Νοεμβρίου. Για να συμμετάσχετε κάντε click εδώ.