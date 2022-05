Ο Martin Garrix παρουσιάζει το πρώτο του club album «Sentio»

«Sentio» σημαίνει αντιλαμβάνομαι, αισθάνομαι και βιώνω.

Περίμενε πολύ καιρό, αλλά ο Martin Garrix κυκλοφορεί τελικά σήμερα το πρώτο του club album, «Sentio», συμπληρώνοντας το tracklist όχι με μία, αλλά με δύο νέες κυκλοφορίες.

«Είχα τόση πολλή club μουσική και μετά τα lockdowns, ένιωσα ότι ο κόσμος ήθελε να διασκεδάσει και να ανεβάσει ξανά τη διάθεσή του», δηλώνει ο Ολλανδός DJ και μουσικός παραγωγός.

«Το άλμπουμ περιλαμβάνει μερικά φιλικά προς τα ραδιόφωνα τραγούδια, αλλά είναι κυρίως ο πιο επιθετικός club ήχος του Garrix. Δεν ήθελα ο κόσμος να περιμένει τις εκδόσεις υψηλής ποιότητας μετά το Ultra για πολύ καιρό, γι’ αυτό και αποφασίσαμε να τα κυκλοφορούμε εβδομαδιαία μετά το σετ», εξηγεί.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που όλα τα τραγούδια επιτέλους κυκλοφόρησαν για να τα ακούσουν όλοι. Το πρώτο μου άλμπουμ είναι γεγονός!», προσθέτει.

Το «If We’ll Ever Be Remembered», το πρώτο bonus track του άλμπουμ με τη φωνή του Shaun Farrugia, είναι το άξιο επιστέγασμα του «Sentio». Το radio-friendly κομμάτι αναμένεται σίγουρα να ακουστεί παντού κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

Η δεύτερη σημερινή κυκλοφορία είναι το «Oxygen» με τους DubVision, οι οποίοι συμμετέχουν και στο τραγούδι «Starlight (Keep Me Afloat)» του άλμπουμ. Από τότε που ο Martin Garrix έπαιξε το κομμάτι στο σετ «Live on Dutch Waters» το 2020, οι θαυμαστές του ζητούσαν διακαώς την κυκλοφορία του, γεγονός που το καθιστά μια τέλεια προσθήκη στο tracklist του «Sentio».

Αρχής γενομένης από τις συναυλίες του στη Νότια Αμερική και τελικά από το «Ultra Miami 2022», επανάφερε τον κόσμο στις πιο ταπεινές αρχές του 2016, παρουσιάζοντας μια ώρα γεμάτη με ολοκαίνουργια, συναρπαστικά κομμάτια στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ.

Ο Martin Garrix κυκλοφόρησε την πολυαναμενόμενη συνεργασία του με τον Zedd στο «Follow» την ημέρα της εμφάνισής του στο «Ultra Miami» και ανακοίνωσε αμέσως μετά το άλμπουμ για να ακολουθήσει μία σειρά από κομμάτια στα οποία επανασυνδέθηκε με παλιούς συνεργάτες και επέστρεψε στον κλασικό ήχο του για τον οποίο είναι γνωστός παγκοσμίως.

Το «Sentio» είναι επίσης το πρώτο ολοκληρωμένο προσωπικό άλμπουμ του Martin Garrix.

«Το τρελό είναι ότι δεν έχω κυκλοφορήσει ποτέ ένα άλμπουμ με το όνομα Garrix. Κατά τη διάρκεια του COVID δεν έκανα καθόλου club μουσική γιατί ένιωθα περίεργα να κάνω μουσική για φεστιβάλ όταν δεν υπήρχαν συναυλίες», σχολίασε ο ίδιος.

«Όταν επέστρεψαν οι συναυλίες είχα τόση νέα, αναζωογονημένη ενέργεια που έκανα άπειρη νέα club μουσική. Αποφασίσαμε να κυκλοφορήσουμε πολλά από τα κομμάτια τις επόμενες εβδομάδες και να τα συγκεντρώσουμε σε ένα club album», συνέχισε.

«Αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι έχουν αποκομίσει νέα ενέργεια τα τελευταία δύο χρόνια και δεν μπορώ να περιγράψω πόσο καταπληκτικό είναι να επιστρέφω στις περιοδείες και να βλέπω τις αντιδράσεις όλων σε όλη τη νέα μουσική», ανέφερε.

«Sentio» σημαίνει αντιλαμβάνομαι, αισθάνομαι και βιώνω. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι αισθήσεις όλων δοκιμάστηκαν, αλλά καθώς ο κόσμος επιστρέφει ξανά στην κανονικότητα, είναι καιρός να αφήσουμε αυτές τις αισθήσεις να δουλέψουν ξανά υπερωρίες.

Αυτό ακριβώς θέλει να κάνει ο Martin Garrix με το club album και την οπτική συνοδεία του: να φτάσει σε κάθε αίσθηση του σώματός σας.

