Martin Garrix, Nicky Romero, Vini Vici έρχονται στο Release Athens 2020

Πάρτι στην Πλατεία Νερού με τους ήχους των Martin Garrix, Nicky Romero, Vini Vici!

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, το Release Athens φέρνει στην Πλατεία Νερού την απόλυτη γιορτή της ηλεκτρονικής dance μουσικής για το 2020, με ένα καταπληκτικό line-up πλαισιωμένο από μία εντυπωσιακή παραγωγή, σε ένα πραγματικό οπτικοακουστικό υπερθέαμα/

Ο superstar, Martin Garrix, το παιδί-θαύμα που μετατράπηκε ήδη σε φαινόμενο της παγκόσμιας σκηνής, έρχεται για να αποδείξει το γιατί βρέθηκε στο no1 του DJ Mag για τρεις συνεχόμενες χρονιές! Μαζί του, ο μοναδικός Nicky Romero και οι εξαιρετικοί Vini Vici, σε μια βραδιά που προορίζεται για ατελείωτο χορό.

Ο Ολλανδός Martin Garrix είναι, μόλις στα 23 χρόνια του, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής σκηνής παγκοσμίως.

Έχοντας ήδη στο ενεργητικό του τεράστιες επιτυχίες – από τον κλασικό ύμνο «Animals» (2013) και το «In The Name Of Love» (2015) μέχρι το «Scared To Be Lonely» (2016) και το «Summer Days» (2019) – καθώς και εκατομμύρια πωλήσεις και fans σε ολόκληρο τον κόσμο, ο νεαρός που ξεκίνησε ως το νέο πρόσωπο της electronic dance music εξελίχθηκε γρήγορα στον απόλυτο star της.

Τα hits διαδέχονται το ένα το άλλο, όπως και οι συνεργασίες με τεράστια ονόματα ολόκληρου του στερεώματος της pop μουσικής (Dua Lipa, Usher, Bebe Rexha, Troye Sivan, Khalid, Macklemore, David Guetta, Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike), τα βραβεία και οι συμμετοχές στα μεγαλύτερα φεστιβάλ.

Πριν λίγο καιρό, ανακοινώθηκε πως θα είναι ο μουσικός πρεσβευτής του Euro 2020, γράφοντας το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης και ντύνοντας ηχητικά όλες τις σπουδαίες στιγμές της.

Ολόκληρος ο κόσμος χορεύει στους ρυθμούς του Martin Garrix και χιλιάδες fans θα ανακαλύψουν το γιατί από κοντά, το βράδυ της 27ης Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.

Nicky Romero

Ο Νicky Romero θεωρείται ένας από τους πλέον επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής μας και ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον dance πλανήτη.

Το πλούσιο βιογραφικό του είναι γεμάτο από μία εντυπωσιακή δισκογραφία που περιλαμβάνει αυθεντικές δικές του συνθέσεις, remixes και συμπαραγωγές, αποδεικνύοντας επανειλημμένα τη μοναδική ικανότητά του να εξελίσσεται μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο της ηλεκτρονικής μουσικής.

«I Could Be The One», «Toulouse», «Legacy», «Sparks», «Like Home» είναι μερικές από τις πασίγνωστες επιτυχίες του διάσημου Ολλανδού, τα sets του οποίου είναι γεμάτα από vibes αγάπης και ενέργειας.

Είναι πάντα συντονισμένος με τα συναισθήματα του κοινού, δημιουργώντας ένα συναρπαστικό μουσικό περιβάλλον ανάλογο της φήμης που τον συνοδεύει.

Vini Vici

Οι καταιγιστικοί Vini Vici συμπληρώνουν το ονειρικό international line-up της ημέρας με τον ιδανικότερο τρόπο.

Με ένα ξεχωριστό και ήδη αναγνωρίσιμο ύφος και στυλ, θεωρούνται ως ένα από τα ραγδαία ανερχόμενα ονόματα στο χώρο της electronic dance σκηνής.

Το ντουέτο των Aviram Saharai και Matan Kadosh ταξιδεύει πέρα από είδη με μοναδικό σκοπό το χορό και τη διασκέδαση.

Ο κατακλυσμικός ήχος τους, αυθεντικός και ταυτόχρονα υπνωτιστικός, ξεπέρασε τα όρια του psytrance και τους καθιέρωσε στο τοπίο της ηλεκτρονικής μουσικής.

Κομμάτια όπως τα “Adhana”, “In & Out”, “Where The Heart Is”, “Veni Vidi Vici”, “Ravers Army”, “Namaste”, “Colors”, “Universe Inside Me” και συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως οι Armin Van Buuren, W&W, Steve Aoki, KSHMR δείχνουν το γιατί.

Πληροφορίες

Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, στις 11:00, προς 40 ευρώ και για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με πρώτη τιμή στα 100 ευρώ.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.releaseathens.gr / www.viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Reload, Wind, Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni‘s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00) και Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)

Το 2020, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας.

Περισσότερες πληροφορίες, σύντομα.