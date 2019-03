Ο Martin Garrix λίγο μετά το εκπληκτικό του set στην κεντρική σκηνή του Ultra Music Festival, κάνει στους fans άλλο ένα απίστευτο δώρο. Το «Mistaken», το τραγούδι που άνοιξε το set του στο φετινό φεστιβάλ, μόλις κυκλοφόρησε.

Το κομμάτι είναι μια συνεργασία μεταξύ Garrix, Matisse & Sadko και Alex Aris.

Δείτε τον να ανοίγει το set του με το «Mistaken» στο παρακάτω tweet και κάντε λίγο ακόμα scroll down για να το ακούτε στο Spotify!

.@MartinGarrix started off his @Ultra set with the unreleased song "Mistaken" with @MatisseSadko & Alex Aris 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/5fDM9avLcT

— Your EDM (@YourEDM) March 31, 2019