Ο Martin Garrix συνεργάζεται με τον G-Eazy και τη Sasha Alex Sloan στο «Love Runs Out»

Οι τρεις καλλιτέχνες λάμπουν με το δικό τους τρόπο.

Ο Martin Garrix κυκλοφορεί το νέο single «Love Runs Out».

Μετά το επίσημο τραγούδι του UEFA Euro 2020, με τίτλο «We Are The People», στο οποίο ένωσε τις δυνάμεις του με τον Bono και τον The Edge των U2, ο Martin Garrix κυκλοφορεί άλλη μια μεγάλη συνεργασία.

Στο «Love Runs Out» ο Ολλανδός DJ και μουσικός παραγωγός ενώνει τις δυνάμεις του με τον πολυπλατινένιο καλλιτέχνη και παραγωγό G-Eazy και την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Sasha Alex Sloan.

Με τον Matrtin Garrix να εξερευνά για άλλη μια φορά έναν διαφορετικό ήχο, το «Love Runs Out» είναι ένα φρέσκο hip-hop κομμάτι με μελωδικό hook και συναισθηματικούς στίχους που μαγνητίζουν αμέσως.

Ο μελωδικός και πιασάρικος χαρακτηριστικός hip-hop ήχος του G-Eazy και τα μυστηριώδη και αποπνικτικά φωνητικά της Sloan συνδυάζονται τέλεια με την παραγωγή του Martin Garrix, δημιουργώντας ένα τελικό αποτέλεσμα όπου και οι τρεις καλλιτέχνες λάμπουν με το δικό τους τρόπο.

Το «Love Runs Out» πραγματεύεται το συναίσθημα του φόβου ότι η ο έρωτας θα ξεθωριάσει κάποια στιγμή, με τον G-Eazy και τη Sasha Alex Sloan να αναρωτιούνται αν θα έχει μείνει ακόμα σε μία σχέση κάτι για να διορθωθεί, όταν φύγει ο έρωτας.

Ο Martin Garrix ανέφερε: «Γνωρίζω τον Gerald (G-Eazy) από πάντα, οπότε ήταν καιρός να κυκλοφορήσουμε ένα τραγούδι μαζί. Η Sasha έχει μια καταπληκτική φωνή και πραγματικά ολοκλήρωσε το κομμάτι. Είναι ένας διαφορετικός ήχος για μένα, οπότε ελπίζω να σας αρέσει!».

Το «Love Runs Out» κυκλοφορεί από τη Sony Music.