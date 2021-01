Martin Garrix: Το «In The Name Of Love» ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams

O Martin Garrix είναι ο πρώτος Ολλανδός καλλιτέχνης που συγκεντρώνει 1 δισεκατομμύριο streams με ένα τραγούδι του στο Spotify.

Από σήμερα, ο Martin Garrix και η Bebe Rexha μπορούν επισήμως να αποκαλούν τους εαυτούς τους μέλη του club «1 Billion streams» στο Spotify, καθώς το τραγούδι τους «In The Name Of Love» ξεπέρασε σε streams το αστρονομικό νούμερο του ενός δισεκατομμυρίου.

Ο Martin Garrix είναι ο πρώτος Ολλανδός καλλιτέχνης που καταφέρνει αυτό το ορόσημο με ένα τραγούδι. Το επίτευγμα όμως ισχύει και για την Bebe Rexha, καθώς αυτή είναι η πρώτη φορά που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο streams.

Η λίστα με τα τραγούδια που έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify δεν είναι πολύ μεγάλη. Αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει γύρω στα 100 τραγούδια από καλλιτέχνες όπως ο Ed Sheeran, o Drake, η Billie Eilish, o Justin Bieber και η Ariana Grande.

O Wilbert Mutsaers, επικεφαλής μουσικής στο Spotify Benelux, δήλωσε: «Είναι πραγματικά φανταστικό που ο Martin Garrix ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify με ένα τραγούδι και έγινε ο πρώτος Ολλανδός καλλιτέχνης που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Το “In The Name of Love” με τη συμμετοχή της Bebe Rexha είναι πλέον ένα all time classic!».

To «In The Name of Love» κυκλοφόρησε επίσημα στις 29 Ιουλίου 2016, στο τέλος του πρώτου closing set του Martin Garrix στο φεστιβάλ «Tomorrowland». Με τη συμμετοχή της Αμερικανίδας τραγουδίστριας – τραγουδοποιού Bebe Rexha, το τραγούδι εκτοξεύθηκε κατευθείαν στην κορυφή των charts.

Σε ηλικία μόλις 20 ετών, ο Martin Garrix έγινε ο πρώτος Ολλανδός καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο «Tonight Show» του Jimmy Fallon, όταν επισκέφτηκε την εκπομπή για να παρουσιάσει live το «In The Name of Love».

Στο μεταξύ ο Martin Garrix δεν έχει σταματήσει να εξελίσσεται από τότε, κυκλοφορώντας τη μία επιτυχία μετά την άλλη, συμπεριλαμβανομένων του «Scared To Be Lonely» με την Dua Lipa, το «Summer Days» με τον Macklemore και τον Patrick Stump και το «Ocean» με τον Khalid.

Το 1 δισεκατομμύριο streams είναι μόνο η αρχή για το 2021, καθώς ο καλλιτέχνης ετοιμάζει πολλά νέα πράγματα για του κοινό του.