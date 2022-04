Ο Martin Garrix ετοίμασε το πρώτο του club album

Αφού δεν κυκλοφόρησε καθόλου club μουσική τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της πανδημίας, ο Martin Garrix παρουσίαζε το ένα club ID μετά το άλλο κατά τη διάρκεια των ζωντανών εμφανίσεών του τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Σήμερα, ανακοινώνει ότι στις 29 Απριλίου θα κυκλοφορήσει το πρώτο του club άλμπουμ, με τίτλο «Sentio».

Ο Martin Garrix δηλώνει: «Το τρελό είναι ότι δεν έχω κυκλοφορήσει ποτέ ένα άλμπουμ με το όνομα Garrix. Κατά τη διάρκεια του COVID δεν έκανα καθόλου club μουσική γιατί ένιωθα περίεργα να κάνω μουσική για φεστιβάλ όταν δεν υπήρχαν συναυλίες. Όταν επέστρεψαν οι συναυλίες είχα τόση νέα, αναζωογονημένη ενέργεια που έκανα άπειρη νέα club μουσική. Αποφασίσαμε να κυκλοφορήσουμε πολλά από τα κομμάτια τις επόμενες εβδομάδες και να τα συγκεντρώσουμε σε ένα club άλμπουμ

«Αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι έχουν αποκομίσει νέα ενέργεια τα τελευταία δύο χρόνια και δεν μπορώ να περιγράψω πόσο καταπληκτικό είναι να επιστρέφω στις περιοδείες και να βλέπω τις αντιδράσεις όλων σε όλη τη νέα μουσική», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του στο «Lollapalooza» της Χιλής, της Αργεντινής, της Βραζιλίας και στο «Ultra Music Festival» στο Μαϊάμι, ο Martin Garrix παρουσίασε πολλά ολοκαίνουργια κομμάτια με τους θαυμαστές του να ξεκινούν αμέσως το παιχνίδι των υποθέσεων για την ονομασία τους και τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε αυτά.

Τις επόμενες εβδομάδες, τα περισσότερα από αυτά τα rracks θα αποκαλύπτονται ένα προς ένα. Μετά το «Follow», την πολυαναμενόμενη συνεργασία του Martin Garrix με τον μακροχρόνιο φίλο του Zedd την περασμένη εβδομάδα, το δεύτερο κομμάτι του άλμπουμ είναι το «Limitless» με τον Mesto, το οποίο κυκλοφορεί σήμερα.

sooo so stoked to announce I’m releasing my first (club) album 'Sentio’! it’s rolling out every week until April 29th!! 'Limitless' with @mestomusic is out today. Can’t describe how amazing it feels to be back on tour and seeing your reactions to the new music 🤯❤️+x pic.twitter.com/sXg3CgDLw4

— MARTIN GARRIX (@MartinGarrix) April 1, 2022