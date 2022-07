Martin Garrix, DallasK και Sasha Alex Sloan συνεργάζονται στο «Loop»

Ένα τραγούδι για τους όσους δεν μπόρεσαν ποτέ να ξεφύγουν από έναν ατελείωτο κύκλο χωρισμών.

Οι κορυφαίοι παραγωγοί Martin Garrix και DallasK συνεργάζονται με την ταλαντούχα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Sasha Alex Sloan για το μελωδικό νέο single «Loop».

Το ακαταμάχητο τραγούδι είναι ένας ύμνος που απευθύνεται σε όσους δεν μπόρεσαν ποτέ να ξεφύγουν από έναν ατελείωτο κύκλο χωρισμών και επιστροφών στην αγκαλιά του άλλου.

Στο σουρεαλιστικό μουσικό βίντεο για το «Loop» πρωταγωνιστεί μία γυναίκα που ξεκινάει μία νυχτερινή έξοδο στην πόλη που μοιάζει συνηθισμένη.

Καθώς περιφέρεται στους πολυσύχναστους δρόμους και τα πολύχρωμα κλαμπ του Λας Βέγκας, συναντά τον Martin Garrix και τον DallasK. Κάθε φορά που η νύχτα μοιάζει να τελειώνει, η πρωταγωνίστρια επιστρέφει εκεί απ’ όπου ξεκίνησε και η βραδιά ξεκινάει από την αρχή, παραμένοντας απελπιστικά κολλημένη σε έναν βρόγχο.

Το μουσικό βίντεο σκηνοθέτησε ο Damian Karsznia, ο οποίος έχει ήδη αναλάβει πολλά βίντεο του Martin Garrix.

«Παίζω αυτό το τραγούδι στα set μου εδώ και πολύ καιρό και η αντίδραση του κοινού είναι υπέροχη. Μου άρεσε πολύ που συνεργάστηκα με τον Dallas και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που επιτέλους κυκλοφορούμε αυτό το τραγούδι», σχολιάζει ο Martin Garrix.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Martin Garrix παρουσιάζει το πρώτο του club album «Sentio»

«Το “Loop” είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας συνεργασίας μας. Γνωριστήκαμε πριν από χρόνια και το 2016 έκανα remix στο single του “In The Name Of Love”», προσθέτει ο DallasK.

«Είναι ένα πιο βαθύ τραγούδι και για τους δυο μας, που συμπληρώνεται με τη μοναδική φωνή της Sasha Alex Sloan, μιας από τις αγαπημένες μου συνεργάτιδες, η οποία πάντα προσθέτει τη δική της μοναδική ματιά σε κάθε τραγούδι που γράφει. Έχει όλα τα κατάλληλα συστατικά για να δημιουργήσει τόσο μία καλοκαιρινή επιτυχία όσο και έναν ύμνο για τους χωρισμούς. Ελπίζω να σας αρέσει!», συνεχίζει.

«Ήταν υπέροχο που έγραψα αυτό το τραγούδι και χαίρομαι που τελικά βγήκε!», λέει η Sasha Alex Sloan.

Ο Martin Garrix, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα με τους 100 κορυφαίους DJ του περιοδικού DJ Mag για τρία συνεχόμενα χρόνια, κυκλοφόρησε πρόσφατα το πρώτο του club album, «Sentio», το οποίο περιέχει συνεργασίες με τους Zedd, DubVision, Mesto, Brooks, Julian Jordan και Matisse & Sadko.

Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας του, η οποία περιλαμβάνει εμφανίσεις στην Ίμπιζα και το Λας Βέγκας, βρέθηκε σε μερικά από τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά φεστιβάλ, όπως το «Open’er Festival», το «Electric Zoo», το «Tomorrowland», το «Colors of Ostrava» και το «Veld Music Festival».

Ο DallasK ξεκίνησε το 2022 με μία σειρά σπουδαίων συνεργασιών, γράφοντας και κάνοντας την παραγωγή τραγουδιών για καλλιτέχνες όπως οι Christina Aguilera, Ozuna, Lauv, Nicky Jam, Manuel Turizo, Stray Kids και Gryffin, ενώ το «Flaunt» τον αποκάλεσε «τον ορισμό του hit maker».

Η Sasha Alex Sloan κυκλοφόρησε πρόσφατα το δεύτερο άλμπουμ της «I Blame The World», που περιλαμβάνει τα singles «WTF», «I Blame The World» και «Adult».