Martin Garrix και Brooks συνεργάζονται για ακόμη μια φορά σε ένα νέο τραγούδι που θα ενθουσιάσει τους fan!

Η πολύ επιτυχημένη συνεργασία τους «Byte» έπαιξε για πρώτη φορά από τον Garrix στο φετινό Ultra Music Festival και έγινε γρήγορα αγαπημένο dance anthem. Μόλις πρόσφατα κυκλοφόρησαν ένα νέο big room track με τίτλο «Boomerang», που φέρνει το όνομα του Brooks και το ψευδώνυμο του Martin, GRX.

Οι δύο τους φαίνεται πως έχουν καλή χημεία, κράτησαν τους δημιουργικούς χυμούς και ετοιμάζουν κάτι νέο. Κατά τη διάρκεια του επόμενου αποσπάσματος μιας συνέντευξης στο The Beat Global, ο Brooks επιβεβαιώνει ότι είναι ακόμα σε επαφή με τον # 1 DJ στον κόσμο: «Δουλεύουμε και πάλι σε ένα νέο κομμάτι», αναφέρει ο Brooks.

Από το λίγο που ακούμε φαίνεται πως θα είναι ένα ακόμα big room track, ενώ ο Brooks συνεχίζει: «Είναι όλα voice memos, και ακούγεται πραγματικά περίεργο – και έτσι δουλεύουμε μαζί».

BREAKING : New Brooks x Martin Garrix collaboration is in the works!

Brooks just confirmed a new collab with Martin Garrix in recent interview with The Beat Global & played a little snippet . This idea was first created by Martijn at ADE Masterclass 2017. pic.twitter.com/tC4IA0wfCC

— MARTIN GARRIX HUB (@MartinGarrixHub) November 10, 2017