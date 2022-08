Martin Garrix και Breathe Carolina μοιράζονται το «Something»

Ο Martin Garrix και οι Breathe Carolina κυκλοφόρησαν ένα τραγούδι για την επιστροφή του «Tomorrowland».

Η STMPD RCRDS και η Tomorrowland Music, δύο από τις πιο αξιόλογες δισκογραφικές εταιρείες της dance μουσικής, παρουσιάζουν το επόμενο τραγούδι από το θεαματικό 7-track EP τους.

Ο Ολλανδός superstar και επικεφαλής της STMPD, Martin Garrix, ένωσε τις δυνάμεις του με το αμερικανικό ντουέτο των Breathe Carolina στο νέο τραγούδι «Something», το οποίο συν-κυκλοφορεί αποκλειστικά μέσω και των δύο εταιρειών.

Ο Martin Garrix και οι Breathe Carolina δημιούργησαν ένα up-tempo και δυναμικό festival banger, που ξεχειλίζει από ενέργεια και πάθος.

Το «Something», το νεότερο single από τη μοναδική συνεργασία μεταξύ της STMPD RCRDS και της Tomorrowland Music, είναι ένα electro τραγούδι με ένα εντελώς nasty drop και gritty αίσθηση, που θα σας παρασύρει σίγουρα στον ρυθμό του.

Ο Martin Garrix παρουσίασε τη συνεργασία του με τους Breathe Carolina στις πρόσφατες εμφανίσεις του κατά τη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου τετραημέρου του «Tomorrowland» στην εμβληματική κεντρική σκηνή του φεστιβάλ.

Οι παρατηρητικοί ακροατές μπορεί να έχουν ήδη καταλάβει ότι η φωνή του ίδιου του Martin Garrix ακούγεται στον στίχο «and it goes something like…».

Ο Martin Garrix δηλώνει: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τη συνεργασία μεταξύ της STMPD RCRDS και της Tomorrowland Music σε αυτό το EP. Αυτό το κομμάτι είναι ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια από τα set μου στην κεντρική σκηνή του “Tomorrowland” και ταιριάζει πραγματικά με την ενέργεια του κοινού του “Tomorrowland”. Χαίρομαι που όλοι μπορούν να το ακούσουν τώρα!».

Το EP «STMPD RCRDS x Tomorrowland Music» θα περιέχει συνολικά 7 παραγωγές από μερικά από τα καλύτερα ταλέντα της STMPD RCRDS.

Αποτελεί μέρος μιας συλλογής αποκλειστικών κυκλοφοριών από την Tomorrowland Music στο πλαίσιο του φετινού θέματος του φεστιβάλ, «The Reflection of Love», γιορτάζοντας την επιστροφή του «Tomorrowland» μετά από τρία χρόνια με μερικούς από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής.

Στο πλαίσιο αυτής της μοναδικής συνεργασίας, ο Martin Garrix παρουσίασε και επιμελήθηκε τη σκηνή της STMPD RCRDS στο The Library κατά τη διάρκεια του τρίτου τετραημέρου του «Tomorrowland», την Παρασκευή 29 Ιουλίου.

Γνωστοί για τα εκπληκτικά back-to-back sets τους, ο Ολλανδός superstar και η δισκογραφική εταιρεία του δημιούργησαν ένα συναρπαστικό line-up για τη φετινή διοργάνωση με sets από τους Brooks & Julian Jordan, DubVision & Matisse & Sadko, Blinders & TV Noise, μεταξύ πολλών άλλων σπουδαίων συναντήσεων.