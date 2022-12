Ο Martin Garrix ανοίγει τη δική του Μουσική Ακαδημία

Ο Martin Garrix, η JBL και η STMPD RCRDS συνεργάστηκαν για τη δημιουργία της Μουσικής Ακαδημίας Martin Garrix & JBL, Powered by STMPD RCRDS & Studios.

Το τριήμερο πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει στα ανερχόμενα ταλέντα μία πλατφόρμα και υποστήριξη στο δρόμο τους προς την επιτυχία.

Συνολικά 40 ταλαντούχοι μουσικοί, τραγουδοποιοί, τραγουδιστές και παραγωγοί από όλο τον κόσμο θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να μάθουν από ειδικούς της μουσικής βιομηχανίας.

Αυτή η παγκόσμια πρωτοβουλία, που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τους επίδοξους καλλιτέχνες στο επόμενο στάδιο της καριέρας τους, θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τη μουσική, το branding και τις επιχειρήσεις: από τη συγγραφή, τη μίξη και το mastering των καλύτερων τραγουδιών μέχρι τη δημιουργία των δημοσίων σχέσεων, των κοινωνικών δικτύων και της οπτικής ταυτότητάς σας.

Η Μουσική Ακαδημία του Martin Garrix θα προσφέρει επίσης γνώσεις σχετικά με τις επιχειρηματικές πτυχές της μουσικής βιομηχανίας, όπως η διαχείριση των κρατήσεων, της διανομής και των νομικών υποθέσεων.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτή τη Μουσική Ακαδημία», λέει ο Martin Garrix.

«Εστιάζουμε ήδη στη STMPD RCRDS στα ανερχόμενα ταλέντα, αλλά χάρη σε αυτή τη συνεργασία με την JBL μπορούμε να προσφέρουμε μία πλατφόρμα σε μία μεγάλη ομάδα νέων ταλέντων από όλο τον κόσμο».

Ομιλητές της μουσικής βιομηχανίας που εμπνέουν – μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Martin Garrix – θα παρουσιάσουν masterclasses για να ενθαρρύνουν τους καλλιτέχνες να αναδείξουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Η Ακαδημία θα στεγαστεί στα περίφημα STMPD Studios στο Άμστερνταμ, τα οποία έχουν επίσης φιλοξενήσει διάσημους καλλιτέχνες όπως ο Martin Garrix, ο Pharrell Williams, η Lady Gaga, ο Snoop Dogg, οι Black Eyed Peas, οι The Script και ο David Guetta, μεταξύ άλλων.

Οι εγγραφές για τη Μουσική Ακαδημία είναι ανοικτές για μουσικούς ανεξαρτήτως εμπειρίας. Οι ανερχόμενοι καλλιτέχνες, παραγωγοί, τραγουδιστές και τραγουδοποιοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση στέλνοντας ένα βίντεο με τα κίνητρά τους και το ανώτερο τρία κομμάτια.

Οι εγγραφές θα είναι ανοιχτές από την 1η Δεκεμβρίου 2022 έως τις 27 Ιανουαρίου 2023, ενώ οι επιτυχόντες θα ανακοινωθούν τον Φεβρουάριο του 2023.

Το πρόγραμμα της Ακαδημίας θα πραγματοποιηθεί από τις 28 έως τις 31 Μαρτίου 2023 στο Άμστερνταμ και θα υποδεχθεί συμμετέχοντες από την Ευρώπη, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, την Κορέα, την Ινδία, τη Βραζιλία, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Excited to launch the Martin Garrix & JBL Music Academy powered by @stmpdrcrds. our goal is to inspire, educate and make your voice heard. If you're making music, apply now for a chance to be part of a crazy experience. https://t.co/q7Z5GY94hF #JBLGarrixAcademy @JBLaudio pic.twitter.com/5PvwF1ZjIM

— MARTIN GARRIX (@MartinGarrix) December 1, 2022