Η δεύτερη συνεργασία του Marshmello και του Khalid.

Ο Marshmello και ο Khalid συνεργάστηκαν στο παρελθόν για το τραγούδι «Silence», το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως και έχει γίνει έξι φορές πλατινένιο. Μετά από πέντε χρόνια, επιστρέφουν με το καλοκαιρινό anthem «Numb».

«Εγώ και ο Khalid πάντα συζητούσαμε να ηχογραφήσουμε άλλο ένα τραγούδι, οπότε του έστειλα αυτή την ιδέα και του άρεσε πολύ», λέει ο Marshmello.

«Ήμουν πολύ χαρούμενος όταν τον ρώτησα αν ήθελε να ηχογραφήσει το τραγούδι και είπε ναι, γιατί ήταν λίγο διαφορετικό για εκείνον, αλλά ήξερα ότι θα έκανε καλή δουλειά. Μου το έστειλε την επόμενη ημέρα και ήξερα αμέσως ότι είχαμε μια εγγυημένη επιτυχία», συνεχίζει.

«Ο Mello και εγώ μοιραζόμαστε μια σπουδαία φιλία και όταν βρισκόμαστε μαζί για να κάνουμε μουσική, περνάμε πάντα υπέροχα», σχολιάζει ο Khalid. «Το ‘Silence’ είναι ένα αγαπημένο τραγούδι των θαυμαστών μου και μου αρέσει πολύ να το τραγουδάω μαζί του, οπότε ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με το ”Numb”», προσθέτει.

Ο Grammy Marshmello συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της μουσικής βιομηχανίας. Με singles που έχουν κατακτήσει την κορυφή των charts και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Juice WRLD, Halsey, Demi Lovato, Bastille, Kane Brown, Selena Gomez, Jonas Brothers και άλλοι, ο Marshmello έχει 13 δισεκατομμύρια streams μόνο στο Spotify.

Είναι ένας από τους 40 καλλιτέχνες με τα περισσότερα streams παγκοσμίως στο Spotify, με σχεδόν 40 εκατομμύρια ακροατές σε μηνιαία βάση στην πλατφόρμα και ο τρίτος καλλιτέχνης με τις περισσότερες συνδρομές στο YouTube.

Με την εμφάνισή στη λίστα «30 Under 30» του περιοδικού Forbes, ο Marshmello απέδειξε ότι δεν είναι μόνο ένας καινοτόμος μουσικός παραγωγός, αλλά και ένας επιχειρηματίας που διαθέτει προοδευτική σκέψη. Εκτός από το δικό του brand ζαχαρωτών με γέμιση σοκολάτας («Stuffed Puffs»), έχει επίσης ξεκινήσει το Melodees, ένα παιδικό κανάλι ψυχαγωγίας.

Το 2021, συνεργάστηκε με τους Jonas Brothers στην επιτυχία τους «Leave Before You Love Me» (No. 13 στο Billboard Hot 100) και νωρίτερα φέτος, ήταν υποψήφιος για το βραβείο Grammy του Καλύτερου Dance/Electronic Άλμπουμ.

Ο πολυπλατινένιος Khalid οποίος συγκαταλέχθηκε στους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή για το 2019 από το περιοδικό «TIME», ενώ το πρώτο του single «Location» (που κυκλοφόρησε λίγο πριν τελειώσει το Λύκειο) έγινε διαμαντένιο στις ΗΠΑ.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του «Location», ο Khalid υπέγραψε συμβόλαιο με τις Right Hand Music Group/RCA Records και κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, «American Teen». Το δεύτερο άλμπουμ του «Free Spirit» (πάνω από 13,2 δισεκατομμύρια streams) έκανε το ντεμπούτο του στο No. 1 του Billboard 200 και περιείχε το υποψήφιο για Grammy τραγούδι «Talk».

Το Rolling Stone τον αποκάλεσε «το παιδί-θαύμα της pop» και η μουσική του έχει πάνω από 30 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως. Ο Khalid έχει προταθεί για επτά βραβεία Grammy και έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία, συμπεριλαμβανομένων έξι Billboard Music Awards και τριών American Music Awards.

Έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους αστέρες της μουσικής, όπως η Normani («Love Lies»), η Halsey και ο Benny Blanco («Eastside»), καθώς και οι Billie Eilish, Shawn Mendes και Marshmello.

Το 2020, κυκλοφόρησε το single «Eleven», στο οποίο συμμετείχε ως guest η Summer Walker, καθώς και το «Know Your Worth» με τους Disclosure. Ανακοινώθηκε επίσης ότι έγινε ο νεότερος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα 15 δισεκατομμύρια streams στο Spotify.

Στα τέλη του 2021, ο Khalid παρουσίασε το άλμπουμ «Scenic Drive». Νωρίτερα φέτος, κυκλοφόρησε το «Last Call» για να γιορτάσει την πέμπτη επέτειο του πρώτου του άλμπουμ «American Teen», το οποίο ήταν υποψήφιο για τέσσερα βραβεία Grammy. Η τελευταία του πρόταση, «Skyline», είναι το πρώτο single από το τρίτο άλμπουμ του, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.