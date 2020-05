Marshmello και Halsey ενώνουν δυνάμεις και κυκλοφορούν το single «Be Kind»

Η υπέροχη μουσική του Marshmello και η εξαιρετική χροιά της Halsey δένουν άψογα στο single «Be Kind».

Ο Marshmello και η Halsey ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους.

Ο μυστηριώδης DJ και παραγωγός και η πολυδιάστατη τραγουδίστρια προανήγγειλαν τη συνεργασία τους αναρτώντας στους προσωπικούς λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ίδιο βίντεο, χωρίς να αποκαλύψουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Λίγο αργότερα επιβεβαίωσαν επίσημα τη δισκογραφική συνύπαρξη τους και ανακοίνωσαν ότι το τραγούδι που θα μοιραστούν θα έχει τον τίτλο «Be Kind».

Πρόκειται για ένα δυναμικό τραγούδι με καλοκαιρινή αίσθηση και στοιχεία από την dance μουσική των ’80s, όπως περιέγραψε η 25χρονη τραγουδίστρια.

«Μόλις τελειώσαμε το τραγούδι, κόλλησα αμέσως!» λέει ο Marshmello. «Η Halsey και εγώ συνδεθήκαμε και συμφωνούσαμε και οι δύο για αυτό που θέλαμε να είναι το τελικό αποτέλεσμα! Και αποδείχθηκε υπέροχο».

Η Halsey δεν είναι η πρώτη μουσική συνάντηση του Marshmello με τραγουδιστή της πρώτης γραμμής.

Ο δημοφιλής παραγωγός διαθέτει ήδη στο ενεργητικό του επιτυχημένες συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως η Selena Gomez («Wolves»), η Anne-Marie («FRIENDS»), ο Khalid («Silence»), ο Logic («Everyday»), οι Bastille («Happier»), οι CHVRCHES («Here With Me»), ο Chris Brown και ο Tyga («Light It Up») και πιο πρόσφατα ο Kane Brown («One Thing Right»).

Το «Be Kind» σηματοδοτεί το πρώτο τραγούδι της Halsey μετά την κυκλοφορία του τρίτου προσωπικού άλμπουμ της, με τίτλο «Manic», τον περασμένο Ιανουάριο.

Στο μεταξύ ο Marshmello έχει ξεκινήσει τη σειρά διαδικτυακών ζωντανών μεταδόσεων «Mello After Dark», κατά τη διάρκεια των οποίων παίζει μουσική επί μιάμιση ώρα για τους περισσότερους από 500.000 θεατές που συντονίζονται κάθε φορά.