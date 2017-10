Από το «The Matrix» αντλούν έμπνευση οι Maroon 5 στον ολοκαίνουριο δίσκο τους με γενικό τίτλο «Red Pill Blues».

Οι Maroon 5 αποκαλύπτουν για πρώτη τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους.

Τρία χρόνια μετά το «V» (2014), με επιτυχίες που είχαν εξαιρετική πορεία στα charts παγκοσμίως, όπως το «Animals» και το «Sugar» που απέσπασε μία υποψηφιότητα για το βραβείο Grammy της «Καλύτερης Pop Ερμηνείας από Γκρουπ» και υπερπήδησε των πήχη των δύο δισεκατομμυρίων προβολών (2,33 δισ.), η μπάντα του Adam Levine ανοίγει και επίσημα το επόμενο κεφάλαιο.

Όπως αποκαλύφθηκε, ο έκτος δίσκος στη διαδρομή των Maroon 5 τιτλοφορείται «Red Pill Blues» και θα κυκλοφορήσει στις 3 Νοεμβρίου από την 222 και την Interscope Records / Universal Music, περιέχοντας δέκα τραγούδια.

Ο τίτλος αντλεί έμπνευση από το περίφημο δίλημμα «το κόκκινο ή το μπλε χάπι», που προέρχεται από τη δημοφιλή ταινία επιστημονικής φαντασίας «The Matrix» (1999).

Προάγγελος της νέας δισκογραφικής δουλειάς των «Maroon 5» είναι το «What Lovers Do» με τη συμμετοχή της SZA, ενώ οι τα προηγούμενα δύο τραγούδια του συγκροτήματος, η συνεργασία με τον Kendrick Lamar στο «Don’t Wanna Know» και με τον Future στο «Cold», δε συμπεριλαμβάνονται στο «Red Pill Blues».

Εκτός από τη συνάντηση με την SZA, οι Maroon 5 έχουν προσκαλέσει άλλες τρεις ανερχόμενες φωνές: Την Julia Michaels, τον A$AP Rocky, και τον LunchMoney Lewis.

Δείτε τους τίτλους τραγουδιών του «Red Pill Blues» παρακάτω:

#1 – «Best 4 U»

Track #1- ‘Best 4 U’ pic.twitter.com/qIY0uH5HdU — Maroon 5 (@maroon5) 5 Οκτωβρίου 2017

#2 – «What Lovers Do» ft. SZA

#3 – «Wait»

#4 – «Lips On You»

Ο Adam Levine συνυπογράφει το συγκεκριμένο τραγούδι με τον Charlie Puth, όπως είχαμε τονίσει εδώ .

Track #4- ‘Lips On You’ pic.twitter.com/2eZ8cfQSCN — Maroon 5 (@maroon5) 5 Οκτωβρίου 2017

#5 – «Bet My Heart»

Track #5- ‘Bet My Heart’ pic.twitter.com/Im7ARxoEWw — Maroon 5 (@maroon5) 5 Οκτωβρίου 2017

#6 – «Help Me Out» με την Julia Michaels

#7 – «Who I Am» feat. LunchMoney Lewis

#8 – «Whiskey» feat. A$AP Rocky

#9 – «Girls Like You»

Track #9- ‘Girls Like You’ pic.twitter.com/y8vuB7sBTK — Μaroon 5 (@Μaroon5) 5 Οκτωβρίου 2017

#10 – «Closure»