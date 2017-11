Οι τίτλοι τραγουδιών του «Red Pill Blues»

1. Best 4 You

2. What Lovers Do (feat. SZA)

3. Wait

4. Lips On You

5. Bet My Heart

6. Help Me Out

7. Who I Am (feat. LunchMoney Lewis)

8. Whiskey (feat. A$AP Rocky)

9. Girls Like You

10. Closure

Επιπλέον στην deluxe έκδοση:

11. Denim Jacket

12. Visions

13. Plastic Rose

14. Don’t Wanna Know (feat. Kendrick Lamar)

15. Cold (feat. Future)

16. Moves Like Jagger (Live In Manchester)

17. Stereo Hearts (Live In Manchester)

18. Animals (Live In Manchester)

19. Daylight (Live In Manchester)

20. Maps (Live In Manchester)

21. This Love (Live In Manchester)