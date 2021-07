Mark Ronson: Paul McCartney και King Princess συμμετέχουν στο soundtrack του «Watch The Sound»

Σε κάθε επεισόδιο του «Watch The Sound» ο Mark Ronson δημιουργεί ένα πρωτότυπο τραγούδι χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές τεχνολογίες και τεχνικές.

Ο Mark Ronson κυκλοφορεί το συνοδευτικό soundtrack για τη δική του πρωτότυπη σειρά ντοκιμαντέρ «Watch The Sound With Mark Ronson» που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Apple+ στις 30 Ιουλίου.

Αυτό το νέο ντοκιμαντέρ εξερευνά τη χρήση πρωτοποριακής τεχνολογίας στη μουσική μαζί με καλλιτέχνες όπως οι Paul McCartney, Questlove, King Princess, Dave Grohl, Ad-Rock και Mike D από τους Beastie Boys, Charli XCX και άλλους.

Το ντοκιμαντέρ διάρκειας έξι επεισοδίων εξετάζει τη δημιουργία ήχου και την επαναστατική τεχνολογία που έχει διαμορφώσει τη μουσική όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Κάθε επεισόδιο του «Watch The Sound With Mark Ronson» ακολουθεί τον πολυβραβευμένο μουσικό παραγωγό καθώς φέρνει στο φως ανείπωτες ιστορίες σχετικά με μερικά από τα αγαπημένα σας τραγούδια και τις μεγάλες προσπάθειες που είναι πρόθυμοι να καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι δημιουργοί για να βρουν τον τέλειο ήχο.

Ο Mark Ronson αναλύει τη διασταύρωση της μουσικής με την καλλιτεχνία και την τεχνολογία μέσα από μία σειρά ειλικρινών συζητήσεων με θρύλους και ινδάλματα της μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των Paul McCartney, Questlove, King Princess, Dave Grohl, Ad-Rock και Mike D από τους Beastie Boys, Charli XCX και άλλων, και ανακαλύπτει τους τρόπους με τους οποίους έχουν επηρεάσει το έργο τους αυτά τα μοναδικά εργαλεία.

Στο τέλος κάθε επεισοδίου, ο Mark Ronson δημιουργεί και αποκαλύπτει ένα πρωτότυπο τραγούδι χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές τεχνολογίες και τεχνικές που περιλαμβάνουν reverb, synthesizers, auto-tune, drum machines, sampling και distortion.

Το soundtrack της σειράς ντοκιμαντέρ «Watch The Sound With Mark Ronson» κυκλοφορεί από την RCA Records / Sony Music.

Βρείτε τα τραγούδια στο YouTube:

Το soundtrack του «Watch The Sound With Mark Ronson» στο Spotify:

Το tracklist του soundtrack

1. AUTOTUNE

«Show Me» – Mark Ronson

2. SAMPLING

«Why Would I Stop» – DJ Premier ft. Wale

3. REVERB

«One Life» – Mark Ronson ft. Diana Gordon & Jónsi

4. SYNTH

«I Know Time (Is Calling.» – Mark Ronson ft. Paul McCartney & Gary Numan

5. DRUM MACHINE

«You’ll Go Crazy» – Mark Ronson ft. King Princess

6. DISTORTION

«Do You Do You Know» – Mark Ronson ft. Santigold & Kathleen Hanna