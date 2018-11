Ο Mark Ronson παρουσιάζει τη συνεργασία του με τη Miley Cyrus στο νέο single «Nothing Breaks Like A Heart», που κυκλοφορεί από τη Sony Music και αποτελεί το πρώτο δείγμα από το πέμπτο άλμπουμ του.

Ο 43χρονος μουσικός παραγωγός ένας από τους πιο επιτυχημένους μουσικούς στη σύγχρονη pop κουλτούρα της Βρετανίας, διαθέτει στη συλλογή του πέντε βραβεία Grammy και δύο BRIT Awards.

Έχει συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα της μουσικής βιομηχανίας όπως Amy Winehouse, Paul McCartney, Adele, Lady Gaga, Robbie Williams, Christina Aguilera, Bruno Mars και πολλούς άλλους.

Φέτος, o Mark Ronson σχημάτισε μαζί με τον Diplo το supergroup των Silk City, ορμώμενοι από την κοινή αγάπη που μοιράζονται για την disco και τη house μουσική των ‘90s. Η τελευταία κυκλοφορία των Silk City είναι το «Electricity» σε συνεργασία με την Dua Lipa.

Ο Mark Ronson συνυπέγραψε επίσης μαζί με τη Lady Gaga το υπέροχο «Shallow» για το soundtrack της ταινίας «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται).

Nothing Breaks Like A Heart out now! https://t.co/r6dQUeW6R3

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) November 30, 2018