Ο Mark Ronson αποκαλύπτει γιατί έδιωξε τον Dave Grohl από το στούντιο

«Εκείνη τη στιγμή η δουλειά σου είναι να οχυρώσεις το στούντιο με κάθε κόστος», περιγράφει ο Mark Ronson.

Ο Mark Ronson μπορεί να είναι μεγάλος οπαδός των Foo Fighters και των Nirvana, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσει τον Dave Grohl να χαλάσει τις ηχογραφήσεις του στο στούντιο.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης στο περιοδικό «Kerrang!», ο παραγωγός θυμήθηκε ότι ο Dave Grohl εμφανίστηκε στο στούντιο ενώ έκανε την παραγωγή του άλμπουμ «Villains» των Queens of the Stone Age του 2017, την ίδια περίοδο που οι Foo Fighters ήταν επίσης στη διαδικασία παραγωγής του άλμπουμ «Concrete and Gold», ωστόσο ο Mark Ronson του είπε αμέσως να φύγει.

«Ήταν η πρώτη φορά που ηχογραφούσαμε τα φωνητικά και είπα: “Dave Grohl, θρύλε της ροκ, φύγε από εδώ!”», θυμήθηκε.

«Ήταν η πρώτη μέρα που κάναμε τα φωνητικά και ο Josh (Homme) ήταν πραγματικά σε ρυθμό. Είμαι μεγάλος θαυμαστής των Foo Fighters και των Nirvana. Δεν ήταν ευχάριστο να πρέπει να ζητήσω ευγενικά από τον Dave Grohl να φύγει από την ηχογράφηση», συνέχισε.

«Νομίζω ότι κάναμε ίσως το “Villains” ή το “Fortress”, ένα πολύ προσωπικό τραγούδι στο δίσκο», πρόσθεσε ο Mark Ronson όταν ρωτήθηκε γιατί ζήτησε από τον Dave Grohl να φύγει.

«Και ήταν η πρώτη φορά που ο Josh είχε βρει πραγματικά αυτήν τη συναισθηματική κατάσταση στο οποίο έπρεπε να φτάσει για να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Το είχαμε δοκιμάσει μερικές φορές και νομίζω ότι ο Dave και η Alison Mosshart ήταν στην διπλανή αίθουσα και διασκέδαζαν», περιέγραψε.

Ο Mark Ronson και οι Foo Fighters έκαναν εκείνο το διάστημα ηχογραφήσεις στα EastWest Studios του Χόλιγουντ, ωστόσο ο Βρετανός μουσικός παραγωγός και DJ είχε ξεκινήσει τελευταίος τη δουλειά στο στούντιο.

«Και εκείνη την εποχή μου άρεσε να ντύνομαι μάλλον λίγο υπερβολικά για να πάω στο στούντιο. Νομίζω ότι ο Dave μου έκανε καψόνια. Απλώς δοκίμαζε πώς θα μπορούσε να με πιέζει και πού και πού ερχόταν με τρία ζευγάρια μπασκετικά σορτς και έλεγε: “Φοράς σορτσάκια;”. Ήταν αστείο, και μετά έλεγα: “Δεν ξέρω αν αυτός ο τύπος με συμπαθεί”. Αλλά νομίζω ότι απλά έκανε καψόνια στον καινούργιο», ανέφερε.

Παρ’ όλα αυτά ο Mark Ronson διευκρίνισε ότι η δουλειά ενός παραγωγού είναι να προστατεύσει τον καλλιτέχνη του και την διαδικασία των ηχογραφήσεων «με κάθε κόστος».

«Αλλά εκείνη τη στιγμή, όταν είσαι ο παραγωγός, δεν έχει σημασία ποιος είναι: η δουλειά σου είναι να οχυρώσεις το στούντιο του καλλιτέχνη σου, να τον προστατεύσεις, να προστατεύσεις τις αδυναμίες και όλα αυτά τα πράγματα με κάθε κόστος», εξήγησε.

«Έτσι, δυστυχώς, ακόμα κι αν ήταν ο Dave Grohl ή ο Stevie Wonder, όποιος κι αν ερχόταν εκείνη τη στιγμή… θα έπρεπε να είχα πει: “Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, γύρνα πίσω”», σημείωσε.