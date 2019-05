Η μεγάλη επιδεξιότητα του Mark Ronson συναντά το αδιαμφισβήτητο ταλέντο της Camila Cabello.

Ο Mark Ronson ενώνει δυνάμεις με την Camila Cabello στο single «Find U Again», ένα τραγούδι που υπόσχεται να κυριεύσει τα ραδιόφωνα και τις προτιμήσεις σας.

Το «Find U Again» θα συμπεριληφθεί στον πέμπτο προσωπικό δίσκο του καταξιωμένου DJ και μουσικού παραγωγού, το «Late Night Feelings» που θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 21 Ιουνίου από την RCA Records / Sony Music.

Το άλμπουμ έχουν προμηνύσει άλλα τρία singles.

Έχουν προηγηθεί η συνύπαρξη του Mark Ronson με τη Miley Cyrus στην επιτυχία «Nothing Breaks Like Heart», που βρίσκεται σταθερά στο Top 3 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα, το ομότιτλο τραγούδι «Late Night Feelings» με τη συμμετοχή της Lykke Li και το «Leave Me Lonely» με τη φωνή της YEBBA.

Στο «Find U Again» ξεχωρίζει από το πρώτο άκουσμα η ερωτική ερμηνεία της Camila Cabello, η οποία δένει αρμονικά με την αριστοτεχνική παραγωγή του Mark Ronson, σε ακόμα ένα δείγμα της μαεστρίας που τον έχει αναδείξει σε σημαντική φιγούρα της μουσικής βιομηχανίας.

Αδιάψευστο μάρτυρα αποτελούν τα λαμπερά βραβεία που κοσμούν τη συλλογή του. Ο Mark Ronson έχει κερδίσει επτά βραβεία Grammy, δύο BRIT Awards, ένα MTV Video Music Award, μία Χρυσή Σφαίρα και ένα βραβείο Όσκαρ.

Η Camila Cabello στέκεται άξια στο πλευρό του, έχοντας αποσπάσει τα τελευταία δύο χρόνια ως σόλο τραγουδίστρια, μεταξύ άλλων βραβείων, επτά Teen Choice Awards, πέντε MTV Europe Music Awards, τέσσερα American Music Awards, δύο MTV Video Music Awards, δύο iHeart Radio Music Awards, μία υποψηφιότητα για BRIT Award και δύο υποψηφιότητες για Grammy.

Ως μέλος του πολυπλατινένιου συγκροτήματος Fifth Harmony, έχει κερδίσει άλλα τέσσερα MTV Video Music Awards, τέσσερα MTV Europe Music Awards, τέσσερα iHeartRadio Music Awards και ένα American Music Award.

Την παραγωγή του «Find U Again» έχουν αναλάβει ο Mark Ronson και ο Kevin Parker τον Tame Impala.

«Όταν ο Mark μου είπε ότι έκανε ένα project που “Late Night Feelings”, γεμάτο από emo bops για τον έρωτα και την ερωτική απογοήτευση, τα οποία θα τα τραγουδούσαν γυναίκες, είπα… “Θα είμαι εκεί μέσα σε 5 λεπτά. Πρέπει να είμαι ένα μέρος του!”», σχολιάζει η Camila Cabello, η οποία παράλληλα ετοιμάζει το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ της.

«Ήθελα να συνεργαστώ μαζί του εδώ και τόσο καιρό και πάντα ήμουν μεγάλη θαυμάστριά του. Είχα στίχους για ένα τραγούδι που ήθελα να γράψω και ονομαζόταν “Find U Again”. Πήγαμε στο στούντιο και το τελειώσαμε εκείνη την ημέρα!», συμπληρώνει.