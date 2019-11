Mark Ronson και Anderson .Paak συνεργάζονται στο τραγούδι «Then There Were Two»

Το τραγούδι «Then There Were Two» ενώνει τον Mark Ronson και τον Anderson .Paak.

O Mark Ronson παρουσιάζει το επίσημο soundtrack της ταινίας «Spies In Disguise» (Μετα-Μορφωμένοι Πράκτορες).

To lead single του soundtrack μόλις κυκλοφόρησε. Το «Then There Were Two» είναι μία συνεργασία μεταξύ του Mark Ronson με τον Anderson .Paak.

Το άλμπουμ του soundtrack έχει τον τίτλο «Mark Ronson Presents the Music of “Spies in Disguise”» και ολόκληρη την παραγωγή του έχει επιμεληθεί ο βραβευμένος με Grammy, Oscar και Χρυσή Σφαίρα μουσικός, DJ, τραγουδοποιός και παραγωγός.

Το soundtrack θα κυκλοφορήσει στις 13 Δεκεμβρίου από την Panik Records και τη Sony Music και θα περιλαμβάνει νέα τραγούδια από τον Mark Ronson, τον Anderson .Paak, τον Lil Jon και άλλους.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας «Spies In Disguise» υπογράφουν οι Troy Quane και Nick Bruno και το σενάριο οι Brad Copeland και Lloyd Taylor.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα στις 26 Δεκεμβρίου και βασίζεται σε μία ιστορία της Cindy Davis, εμπνευσμένη με τη σειρά από την ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους «Pigeon Impossible» του Lucas Martell.

Στην ταινία «Spies In Disguise» πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones, Ben Mendelsohn, Reba McEntire, Rachel Chernin, Jenno Topping και Michael J. Travers.

Τον Ιούνιο ο Mark Ronson κυκλοφόρησε το πέμπτο του studio album, με τίτλο «Late Night Feelings», στο οποίο συνεργάστηκε με τη Miley Cyrus, την Camila Cabello, τη Lykke Li, τη YEBBA και άλλους καλλιτέχνες, αποσπώντας θριαμβευτικές κριτικές.

Το tracklist του soundtrack

1. Freak of Nature – Mark Ronson & Dodgr

2. Then There Were Two – Mark Ronson & Anderson .Paak

3. Fly – Lucky Daye

4. They Gotta Go – Lil Jon

5. Rocket Fuel – DJ Shadow feat. De La Soul

6. It Takes Two – Rob Base & DJ EZ Rock