Η νέα διεθνής συνεργασία του Mark F. Angelo.

Ο Έλληνας μουσικός και παραγωγός Mark F. Angelo ενώνει τις δυνάμεις του με τον ταλαντούχο Γερμανό – Νοτιοαφρικανό τραγουδιστή Chanin. Το αποτέλεσμα αυτής της διεθνούς συνεργασίας είναι το τραγούδι «Shooting Stars».

Ο Mark F. Angelo είναι πιο γνωστός διεθνώς για την πρόσφατη επιτυχία του «Nothing Compares» σε συνεργασία με τον Thomas Sykes, που έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 5 εκατομμύρια streams.

Ο Chanin, εν τω μεταξύ, είναι ένα ανερχόμενο αστέρι και ταλαντούχος τραγουδοποιός που συνεργάστηκε με τον DJ Antoine στο τελευταίο του single «Sunset In Dubai».

Το «Shooting Stars» είναι ένας πανέμορφος μελαγχολικός dance-pop ύμνος με απαλό, deep house ρυθμό και απαλές συγχορδίες, που συμπληρώνεται από την όμορφη φωνή του Chanin.

Το πρώτο μεγάλο βήμα στην καριέρα του Mark F. Angelo ήταν το τραγούδι «Far From Everything», το οποίο έφτασε στο No. 2 του Airplay Chart στην Ελλάδα. Το 2011, ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του, «Play. Pause. Stop. Rewind», ο Mark F. Angelo κέρδισε το βραβείο για τον Καλύτερο Έλληνα Καλλιτέχνη στα MTV EMA στο Μπέλφαστ.

Στη συνέχεια, ο Mark F. Angelo έκανε την παραγωγή του τραγουδιού «Addicted To You», το οποίο επένδυσε την επίσημη καλοκαιρινή συλλογή της BALMAIN, ενώ στις αρχές του 2019 κυκλοφόρησε μια dance διασκευή της επιτυχίας «Sing» του συγκροτήματος Travis.

Το 2021, έκανε την παραγωγή του single «Worth It» του Guy Manoukian με τη συμμετοχή της Ss.hh.a.n.a. Το τραγούδι ανέβηκε στο Top 10 των αραβικών charts, προβλήθηκε σε διαφημιστική πινακίδα στην Times Square της Νέας Υόρκης και είχε μεγάλη ραδιοφωνική απήχηση.

Ο Chanin – μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και αφηγητής ιστοριών – είναι μισός Γερμανός και μισός Νοτιοαφρικανός.

Έγραψε το πρώτο του τραγούδι σε ηλικία 16 ετών και μετά από πολλές συναυλίες σε μπαρ και παμπ, άρχισε να εμφανίζεται μπροστά σε μεγαλύτερο κοινό. Είχε μάλιστα την ευκαιρία να συνοδεύσει καλλιτέχνες όπως ο Kelvin Jones και ο Mark Forster.