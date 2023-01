Η Μαρίζα Ρίζου διασκευάζει το «Can’t Help Falling In Love» του Elvis Presley για το «Maestro»

Η διασκευή που ακούστηκε στη σειρά «Maestro».

Η Μαρίζα Ρίζου διασκευάζει το εμβληματικό τραγούδι «Can’t Help Falling In Love», που ακούστηκε αρχικά από τα χείλη του Elvis Presley το 1961.

Η ακουστική αυτή επανεκτέλεση ηχογραφήθηκε για τις ανάγκες της επιτυχημένης σειράς «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που προβλήθηκε στο Mega και πλέον είναι διαθέσιμη στο Netflix.

Το πιάνο που αριστοτεχνικά παίζει ο διάσημος πιανίστας Μάρκος Χαϊδεμένος αλληλεπιδρά καθοριστικά με τη φωνή της Μαρίζας Ρίζου.

Οι δυο τους με απλότητα, αισθαντικότητα αλλά και μεγάλη δύναμη, ντύνουν ιδανικά μια από τις πιο συγκινητικές και σημαντικές στιγμές της σειράς.

Η ιστορία του τραγουδιού

Το «Can’t Help Falling In Love» συμπεριλήφθηκε στον δίσκο του «Blue Huwaii» του Elvis Presley που κυκλοφόρησε το 1961.

Η μελωδία του είναι βασισμένη στο γαλλικό δημοφιλές τραγούδι «Plaisir d’amour» του Ζαν-Πολ-Εγκίντ Μαρτίνι από το του 1784.

Το τραγούδι αρχικά γράφτηκε για γυναίκα με αρχικό τίτλο το «Can’t Help Falling In Love with Him». Παρόλα αυτά, έως και σήμερα θεωρείται ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του Elvis Presley.

Το «Can’t Help Falling In Love» σημείωσε τεράστια επιτυχία, καθώς έφτασε στο No. 1 δεκάδων charts, όπως το αμερικανικό Billboard Hot 100 και το Top 40 Mainstream. Επίσης, έφτασε στο No. 1 σε Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Καναδά, Δανία και Ισπανία, μεταξύ άλλων χωρών, ενώ έχει γίνει πλατινένιο σε Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο.

Το τραγούδι έχει διασκευαστεί από δεκάδες καλλιτέχνες από τη στιγμή της κυκλοφορίας του, μεταξύ αυτών οι A-Teens και οι UB40. Επίσης, το διασκεύασε και ο Bob Bylan στον δίσκο του «Dylan» (1973). Η εκτέλεση των UB40 κατέλαβε το No. 1 αμερικανικών και βρετανικών charts.

Μεταξύ άλλων διακρίσεων, το περιοδικό Rolling Stone συμπεριέλαβε το «Can’t Help Falling In Love» στη λίστα του με τα 500 Σπουδαιότερα Τραγούδια όλων των εποχών και το κατέταξε στην 394η θέση.

Εν τω μεταξύ, η Μαρίζα Ρίζου κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Δεκέμβριο το νέο άλμπουμ της με τίτλο «Το Χωριό», στο οποίο υπογράφει τη μουσική και τους στίχους σχεδόν σε όλα τα τραγούδια.