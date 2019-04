Tα τραγούδια του «LOVE» είναι αφιερωμένα σε όμορφες σκέψεις και ευχάριστα συναισθήματα.

Η Marina εξέπληξε ευχάριστα το κοινό της κυκλοφορώντας σχεδόν απροειδοποίητα την πρώτη από τις δύο συλλογές οκτώ τραγουδιών του πολυαναμενόμενου διπλού άλμπουμ της «LOVE + FEAR».

Ο τρίτος ολοκληρωμένος δίσκος της Βρετανίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού με ελληνική καταγωγή είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 26 Απριλίου από την Atlantic Records / Warner Music.

Το «LOVE + FEAR» είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα που αντιπροσωπεύουν εκ διαμέτρου αντίθετα συναισθήματα, τις αντίθετες πλευρές της ανθρώπινης φύσης.

Το «LOVE» είναι μία συλλογή τραγουδιών με δίψα για ζωή και πάθος για ενότητα, στα οποία η Marina να συλλογίζεται τις σχέσεις, την ανθρωπότητα και την ομορφιά της φύσης.

Σε αυτό το σκέλος περιλαμβάνονται τραγούδια όπως το ονειρικό «Handmade Heaven», η συνεργασία με τους Clean Bandit στο ακαταμάχητο «Baby» (όπου συμμετέχει επίσης ο Luis Fonsi) και το μελωδικό «Orange Trees» που κυκλοφόρησε πρόσφατα και είναι εμπνευσμένο από το γραφικό νησί της Λευκάδας, στο οποίο η Marina περνά τις καλοκαιρινές διακοπές της από την παιδική ηλικία της μέχρι σήμερα.

Η Marina συνυπογράφει το οκτώ τραγούδια του «LOVE» με ονόματα όπως οι Joel Little, Captain Cuts, Oscar Görres, Erik Hassle, Noonie Bao και Joe Janiak.

Η κυκλοφορία του «LOVE» θα εορταστεί με μία εμφάνιση της 33χρονης τραγουδίστριας στην εκπομπή «Late Night with Seth Meyers», τη Δευτέρα 8 Απριλίου, όπου θα τραγουδήσει ζωντανά το «Orange Trees» για να φέρει αέρα ελληνικού καλοκαιριού στην αμερικανική τηλεόραση.

«Δημιούργησα το “LOVE + FEAR” ως δύο διαφορετικούς δίσκους που θα τους ακούτε ξεχωριστά», εξηγεί η Marina. «Κυκλοφορώ το “LOVE” σήμερα ώστε να μπορέσετε να το ακούσετε ολόκληρο πριν προχωρήσουμε στο “FEAR”.»

Τα τραγούδια του «LOVE»:

1. Handmade Heaven

2. Superstar

3. Orange Trees

4. Baby – Clean Bandit (feat. Μarina & Luis Fonsi)

5. Enjoy Your Life

6. True

7. To Be Human

8. End Of The Earth