Στις 16 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιήσει η Marina τη δεύτερη συναυλία της συναυλία στην Αθήνα, για ακόμη μια φορά στο «Piraeus Academy».

Μετά από σχεδόν τριάμισι χρόνια και την πρώτη συναυλία της Μαρίνας στην Ελλάδα (5 Μαρτίου 2016), η ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνιδα επιστρέφει δυναμικά στη χώρα όπου τόσο αγαπάει.

Ήταν το πρωινό της πολύ ζεστής Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος (17/06) όταν η Μαρίνα Διαμάντη αποφάσισε να ανακοινώσει 6 νέες ευρωπαϊκές συναυλίες για το προσεχές πρόγραμμα της περιοδείας «LOVE + FEAR».

Μέσα σε αυτές βρισκόταν και η Ελλάδα, με τη χαρά μας να φτάνει και πάλι στα ύψη.

Super. Exciting. News. European ‘LOVE + FEAR’ tour is coming!

✦ DUBLIN ✦ PARIS ✦ TILBURG ✦ ANTWERP ✦ MILAN ✦ ATHENS ✦

And perhaps 1 more secret date to come… https://t.co/JhBBPktL2B pic.twitter.com/eQnWgc9xNs

— MARINA (@MarinaDiamandis) June 17, 2019