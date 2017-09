Tο video clip του Marilyn Manson γα το νέο τραγούδι του δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα που τον θέλει να χρησιμοποιεί άψογα τον παράγοντα του σοκ.

Ο Marilyn Manson οπτικοποιεί τον προπομπό του επερχόμενου δίσκου του με ένα video clip που σοκάρει.

Η δέκατη δισκογραφική δουλειά του Αμερικανού καλλιτέχνη τιτλοφορείται «Heaven Upside Down» και η κυκλοφορία της έχει τοποθετηθεί από τις Loma Vista / Concord / Universal Music για τις 6 Οκτωβρίου. Τα δέκα τραγούδια ηχογραφήθηκαν στο Λος Άντζελες και δημιουργούν μία κινηματογραφική ηχητική παλέτα που επιστρέφει στην αγριότητα των επιδραστικών άλμπουμ «Portait of an American Family» και «Holy Wood».

Στο «Heaven Upside Down», ο Marilyn Manson επανασυνδέεται με τον παραγωγό και συνθέτη Tyler Bates, έπειτα από μία επική συνεργασία στο αναγνωρισμένο από τους κριτικούς «The Pale Emperor», το 2015.

Θέματα βίας, σεξ, πολιτικής και ρομαντισμού διέρχονται κατά μήκος του δίσκου, με τον Marilyn Manson να ζητάει από τους οπαδούς του να αποδείξουν βάναυσα την αφοσίωσή τους με το «KILL4ME» και τους «βυθίζει» σε νέα είδη με το trap beat του «SAY10», καθώς διακηρύσσει: «Είμαι θρύλος, δεν είμαι μύθος».

Προοίμιο του «Heaven Upside Down» είναι το τραγούδι «We Know Where You Fucking Live», το οποίο εμπαίζει το σκοτεινό και φρενήρες πεδίο που μετέτρεψε τον Marilyn Manson στη συνείδηση πάρα πολλών ως θεότητα.

Εάν υπάρχει κάτι που γνωρίζει να κάνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο ο 48χρονος καλλιτέχνης, αυτό είναι να χρησιμοποιεί άψογα τον παράγοντα του σοκ. Το video clip του «We Know Where You Fucking Live» δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα.

Τα πλάνα ξεκινούν με τέσσερις μοναχές που περπατούν στο δρόμο. Μερικές στιγμές αργότερα, αφαιρούν την εξωτερική τους ενδυμασία για να αποκαλύψουν τα δερμάτινα φορέματα και το βαρύ οπλισμό που διέθεταν κρυμμένο. Όταν συναντούν τον Marilyn Manson, όλα υποδηλώνουν ότι θα ανταλλάξουν πυρά σε ένα φλεγόμενο σκηνικό, όμως επιτίθενται μαζί σε μία φυσιολογική αμερικανική οικογένεια.

Η μουσική του Marilyn Manson που προκαλεί αίσθηση και η τέχνη του που απορρίπτει τις συντηρητικές αξίες δημιούργησαν ένα ίνδαλμα που έχει διεισδύσει στη μόδα, στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο και τη μουσική.

Τα αποτυπώματά του καλύπτουν τη σύγχρονη κουλτούρα.

Με είκοσι χρόνια καριέρας στο ενεργητικό, ο Marilyn Manson παραμένει ένα αστραφτερό παράδειγμα αντιπαράθεσης, με το θέαμα και την ακολασία της ζωής του να είναι απόλυτα άθικτα.