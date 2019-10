Με την ιδιαίτερη ερμηνεία του χρωματίζει ο Marilyn Manson το «God’s Gonna Cut You Down».

Ο Marilyn Manson διασκευάζει με το δικό του μοναδικό τρόπο το παραδοσιακό folk τραγούδι «God’s Gonna Cut You Down».

Το «God’s Gonna Cut You Down», γνωστό επίσης και με τους τίτλους «Run On» ή «Run On For A Long Time», έχει γνωρίσει πολυάριθμες εκτελέσεις μέσω των οποίων έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών.

Ανάμεσα στις γνωστότερες διασκευές του τραγουδιού είναι εκείνες των Odetta, του Elvis Presley, του Johnny Cash και του Moby.

Οι στίχοι του «God’s Gonna Cut You Down» έχουν θρησκευτική χροιά, καθώς προειδοποιούν τους αμαρτωλούς ότι δεν μπορούν να αποφύγουν την κρίση του Θεού.

Την παραγωγή στη διασκευή του Marilyn Manson επιμελήθηκε ο Tyler Bates.

Το κινηματογραφικό, ασπρόμαυρο και gothic μουσικό βίντεο του «God’s Gonna Cut You Down» γυρίστηκε στο Joshua Tree της Καλιφόρνιας με τη σκηνοθεσία του Tim Mattia, ο οποίος έχει συνεργαστεί ξανά με τον Marilyn Manson στο «Hey, Cruel World…» (2012).

Η διασκευή του Marilyn Manson είχε συμπεριληφθεί το 2017 στο soundtrack της ταινίας «24 Hours To Live» με πρωταγωνιστή τον Ethan Hawke.

Το «God’s Gonna Cut You Down» είναι ήδη διαθέσιμο ψηφιακά, ενώ στις 13 Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσει σε picture disc βινύλιο περιορισμένων αντιτύπων, το εικαστικό του οποίου θα κοσμεί υδατογραφία με την υπογραφή του Marilyn Manson.