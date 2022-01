Ο Marilyn Manson αρνείται ότι βίασε την Evan Rachel Wood στα γυρίσματα video clip

«Υπήρχαν πολλοί μάρτυρες», υποστηρίζει ο Marilyn Manson μέσω του δικηγόρου του.

Ο Marilyn Manson αρνήθηκε ότι βίασε την Evan Rachel Wood στα γυρίσματα ενός video clip.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Evan Rachel Wood ισχυρίστηκε μέσω του Instagram ότι ο τραγουδιστής ήταν συναισθηματικά, σωματικά και σεξουαλικά βίαιος κατά τη διάρκεια της σχέσης τους από το 2007 έως το 2010. Ο Marilyn Manson, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Brian Warner, αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Στο πρώτο από τα δύο μέρη του ντοκιμαντέρ της «Phoenix Rising», η Evan Rachel Wood κατηγορεί τώρα τον Marilyn Manson ότι «ουσιαστικά» τη βίασε, ενώ γύριζαν μια ερωτική σκηνή για το μουσικό βίντεο του τραγουδιού του «Hearts-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)» το 2007.

Η ηθοποιός ισχυρίζεται ότι ο τραγουδιστής «άρχισε να διεισδύει κανονικά» όταν οι κάμερες άρχισαν να γράφουν και είπε ότι «εξαναγκάστηκε σε μια εμπορική σεξουαλική πράξη με ψευδείς προφάσεις».

Ο Marilyn Manson εξέδωσε απάντηση στους ισχυρισμούς μέσω του δικηγόρου του, ο οποίος δήλωσε στο E! News ότι ο τραγουδιστής «δεν έκανε σεξ με την Evan σε εκείνο το πλατό και εκείνη ξέρει ότι αυτή είναι η αλήθεια».

«Από όλες τις ψευδείς καταγγελίες που έχει κάνει η Evan Rachel Wood για τον Brian Warner, η ευφάνταστη εξιστόρησή της για τα γυρίσματα του μουσικού βίντεο για το “Heart-Shaped Glasses” πριν από 15 χρόνια είναι η πιο θρασύτατη και η πιο εύκολη να διαψευστεί, επειδή υπήρχαν πολλοί μάρτυρες», συνέχισε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Howard King.

Επίσης σημείωσε ότι η υποψήφια για Emmy ηθοποιός «φερόταν φυσιολογικά» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και «συμμετείχε σε μεγάλο βαθμό» στο σχεδιασμό του μουσικού βίντεο, το οποίο χρειάστηκε τρεις ημέρες για να ολοκληρωθεί.

«Χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να γυριστεί η ερωτική σκηνή με πολλαπλές λήψεις από διαφορετικές οπτικές γωνίες και αρκετά μεγάλα διαλείμματα μεταξύ των τοποθετήσεων των καμερών», πρόσθεσε ο Howard King.

Το πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ «Phoenix Rising» έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance το Σαββατοκύριακο και αναμένεται να προσβληθεί τηλεοπτικά στο HBO τον Μάρτιο.