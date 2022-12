Η Mariah Carey τραγούδησε στη σκηνή με την 11χρονη κόρη της

«Αυτό είναι το πρώτο μας ντουέτο», είπε η Mariah Carey στο κοινό.

Στην πρώτη της ζωντανή συναυλία μετά την πανδημία, η Mariah Carey ανέβασε στη σκηνή την κόρη της Monroe για να κάνουν ένα ντουέτο τραγουδώντας μαζί ένα από τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα του 19ου αιώνα, το «Away In A Manger».

Στο Scotiabank Arena του Τορόντο, το βράδυ της Παρασκευής, τόσο η μητέρα όσο και η κόρη έλαμπαν με τα αστραφτερά λευκά φορέματά τους και τις τιάρες τους, ερμήνευσαν το τραγούδι σε ένα σκηνικό που περιείχε χριστουγεννιάτικα δέντρα, δώρα και στρατιωτάκια – παιχνίδια.

«Αυτό είναι το κοριτσάκι μου, εδώ», είπε η Mariah Carey προλογίζοντας την εμφάνιση της Monroe.

«Πριν από έντεκα χρόνια, πήρα το μεγαλύτερο δώρο. Ξέρετε κάτι, δεν γιορτάζω γενέθλια, αλλά η ημέρα της γέννας μου ήταν το μεγαλύτερο δώρο που έχω πάρει, όταν γέννησα τα δίδυμά μου Roc και Roe (Moroccan και Monroe), και για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας συστήσω την κόρη μου, Monroe», συνέχισε.

«Αυτό είναι το πρώτο μας ντουέτο», ανέφερε η Mariah Carey στο κοινό, πριν ρωτήσει την κόρη της αν το φόρεμά της είναι εντάξει. «Εντάξει, αυτός είναι ένας πανέμορφος, πανέμορφος ύμνος που λέγεται “Away In A Manger”. Το ετοιμάζαμε αυτό εδώ και λίγο καιρό», πρόσθεσε, χαϊδεύοντας απαλά την πλάτη της κόρης της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mariah Carey (@mariahcarey)

Η Mariah Carey ξεκίνησε το τραγούδι με τις χαρακτηριστικές ψηλές νότες της, προτού η Monroe, χωρίς να δείχνει ούτε στο ελάχιστο νευρική, ξεκινήσει με τους στίχους, απαλά και πραγματικά όμορφα, υπό τις ιαχές επιδοκιμασίας του εντυπωσιασμένου κοινού των 13.000 θεατών.

«Η κόρη μου, δεσποινίς Monroe», είπε με υπερηφάνεια η Mariah Carey στο τέλος του τραγουδιού.

Αυτή ήταν η πρώτη από τις τέσσερις συναυλίες με τίτλο «Merry Christmas to All!» που πρόκειται να δώσει η Mariah Carey στο Τορόντο (9 και 11 Δεκεμβρίου) και δύο στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης (13 και 16 Δεκεμβρίου). Το Σάββατο, η σκηνή της συναυλίας αποσυναρμολογήθηκε για τον αγώνα χόκεϊ επί πάγου μεταξύ των Maple Leafs και των Flames και θα στηθεί ξανά για το βράδυ της Κυριακής.

Η Mariah Carey χαρακτήριζε συνεχώς τη συναυλία ως πρόβα τζενεράλε και δοκιμαστικό, αλλά με τη φοβερή μπάντα και τους χορευτές της και την εορταστική σκηνογραφία, δεν υπήρχαν καθόλου ψήγματα σε αυτό το μουσικό πρόγραμμα διάρκειας μίας ώρας και 45 λεπτών.

Επίσης, εμφανίστηκε αστεία, αξιαγάπητη, αυτοσαρκαστική, ευγενική και ζεστή και μίλησε για τις δυσκολίες του lockdown, είπε σε έναν θαυμαστή ότι θα κρατήσει το χειροποίητο μαξιλάρι της έδωσαν και είχε κεντημένη την εικόνα της, επαίνεσε την μπάντα της και ανέδειξε τη ματαιοδοξία της και έφερε στη σκηνή τους μακιγιέρ της για να της κάνουν ένα φρεσκάρισμα.

Η συναυλία περιελάμβανε ως επί το πλείστον χριστουγεννιάτικα τραγούδια και ολοκληρώθηκε με τη διαχρονική επιτυχία της «All I Want For Christmas Is You», για την οποία η Mariah Carey έλαβε επί σκηνής μια πλακέτα για τις διαμαντένιες πωλήσεις της.