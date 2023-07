Mariah Carey: Το «All I Want For Christmas Is You» έγινε διαμαντένιο

Η Mariah Carey επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τον τίτλο της «βασίλισσας των Χριστουγέννων».

Το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey συνεχίζει να γράφει ιστορία και να καταρρίπτει ρεκόρ ήδη με την έναρξη της φετινής εορταστικής περιόδου.

Αυτόν τον Δεκέμβριο, το «All I Want For Christmas Is You» αναδείχθηκε στο πρώτο και μοναδικό χριστουγεννιάτικο single που έχει καταφέρει να γίνει διαμαντένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας σημειώσει συνολικά πάνω από 10 εκατομμύρια πωλήσεις από την κυκλοφορία του, το 1994, μέχρι σήμερα.

Η Mariah Carey δήλωσε: «Η συνεχόμενη αγάπη για το τραγούδι μου, πάντα με εντυπωσιάζει και γεμίζει την καρδιά μου με απεριόριστα συναισθήματα. Με ενθουσιάζει το γεγονός ότι το «All I Want for Christmas Is You» έχει αντέξει στον χρόνο. Διαμαντένιο στην Αμερική; Έχω την τύχη να έχω τους καλύτερους θαυμαστές στο πλανήτη, το «Lambily», που συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη μουσική κληρονομιά. Σας αγαπώ.»

«Η Mariah είναι η Βασίλισσα των Χριστουγέννων», πρόσθεσε ο Πρόεδρος του Τμήματος Marketing της Sony Music Entertainment, Richard Story. «Η οικογένειά της στη Sony Music τη συγχαίρει που έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ και συνεχίζει να γράφει ιστορία ως το μοναδικό άτομο που έχει αυτή τη διάκριση», σημείωσε.

Ο Mitch Glazier, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ένωσης Μουσικής Βιομηχανίας των ΗΠΑ, σχολίασε: «Η Mariah Carey είναι μια από τις πιο πολυβραβευμένες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών, και το γεγονός ότι «All I Want For Christmas Is You» είναι το μόνο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που καταφέρνει να γίνει διαμαντένιο είναι μια διάκριση που θα γραφτεί με χρυσά γράμματα για την ιστορία της μουσικής. Συγχαρητήρια και καλές γιορτές στη Mariah και στην εκπληκτική ομάδας της στη Sony, «.

Η Marey Carey έφερε ξανά στο ξανά το πολυαγαπημένο τραγούδι όλων των θαυμαστών της στο επιτυχημένο πρόγραμμα «Mariah Carey’s Magical Christmas Special» του Apple TV+ τα προηγούμενα Χριστούγεννα, όπου παρουσίασε το «All I Want For Christmas Is You» μαζί με τα δίδυμα παιδιά της, τον γιο της Moroccan και την κόρη της Monroe.

Η μαγεία συνεχίζεται με το νέο χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα «Mariah’s Christmas: The Magic Continues», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Apple TV+ στις 3 Δεκεμβρίου.

Την Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, η Sony Pictures Entertainment (SPE) θα κυκλοφορήσει δύο νέες ταινίες της Mariah Carey, το «Live at the Tokyo Dome» και το «First Vision», σε ψηφιακή μορφή για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το «Mariah Carey: Live at the Tokyo Dome» απαθανατίζει την ιστορική πρώτη συναυλία της τραγουδίστριας στην Ιαπωνία στο πλαίσιο της περιοδείας «Daydream World Tour» του 1996 και περιέχει πάνω από 80 λεπτά μουσικής, μεταξύ των οποίων μία ζωντανή εκτέλεση του «All I Want for Christmas Is You».

Το «Mariah Carey: First Vision» προσφέρει στους θεατές μια ματιά εκ των έσω στην αρχή, όπως προμηνυόταν, της μεγάλης καριέρας της Mariah Carey. Η ταινία του 1991 περιλαμβάνει μουσικά βίντεο, παρασκηνιακό υλικό, συνεντεύξεις και τραγούδια από την παρθενική εμφάνισή της στο «Tatou Club» της Νέας Υόρκης το 1990.

Το Billboard ανακήρυξε πρόσφατα το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey ως το κορυφαίο χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχώ, δίνοντάς του την πρώτη θέση στη λίστα «Greatest of All Time Holiday 100 Songs».

Το «All I Want For Christmas Is You» εμφανίστηκε μπήκε για πρώτη φορά στο Top 10 του Billboard Hot 100 το Δεκέμβριο του 2017 και τον Δεκέμβριο του 2019, 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, έγινε το δεύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που καταφέρνει να κυριαρχήσει στην κορυφή του Hot 100.

Το τραγούδι επέστρεψε στο No. 1 το 2020, συμπληρώνοντας πέντε εβδομάδες συνολικής παρουσίας στην κορυφή, ένα νέο ρεκόρ για τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Το «All I Want For Christmas Is You» ηχογραφήθηκε τον Αύγουστο του 1994 στο «The Hit Factory» στη Νέα Υόρκη κυκλοφόρησε αρχικά τον Οκτώβριο του 1994 και ήταν το πρώτο single από το album «Merry Christmas» της Mariah Carey, που περιείχε μοναδικές διασκευές χριστουγεννιάτικων τραγουδιών τα οποία συσχετίστηκαν μαζί της, καθώς και νέο υλικό που έγραψε μαζί με τον Walter Afanasieff.

Το «All I Want for Christmas Is You» έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα singles όλων των εποχών, καθώς και ένας από τα πιο επιτυχημένα χριστουγεννιάτικα ringtones στις Ηνωμένες Πολιτείες για πολλά χρόνια.

Όταν το «All I Want For Christmas Is You» κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100, έγινε το 19ο τραγούδι της Mariah Carey που ανεβαίνει στο No. 1, τα περισσότερα τραγούδια για ένα σόλο καλλιτέχνη, ενώ όταν ανέβηκε ξανά στην κορυφή την επόμενη χρονιά, η Mariah Carey έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που έχει βρεθεί στην κορυφή του Hot 100 επί τέσσερις συνεχόμενες δεκαετίες, του 1990, του 2000, του 2010s και του 2020.

Καθώς βρίσκεται μέσα στα charts κάθε χριστουγεννιάτικη περίοδο από τότε που κυκλοφόρησε, το «All I Want For Christmas Is You», όπως αναφέρει και το The New Yorker, είναι «ένα από τα λίγα χριστουγεννιάτικα που άξιζε να προστεθεί στα ακούσματα των γιορτών» και έχει γίνει από τα πιο βασικά τραγούδια των εορτών και συνεχίζει να μεταδίδει το κλίμα των Χριστουγέννων στις καρδιές των μουσικόφιλων σε όλο το κόσμο.

Το «All I Want For Christmas Is You» αποτελεί επίσης τη μεγαλύτερη διεθνή επιτυχία της Marey Carey, καθώς έχει κατακτήσει την κορυφή των charts σε 26 χώρες, όπως σε Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία και Γερμανία, μεταξύ άλλων. Το 2020, το all-time classic τραγούδι ανέβηκε στο No. 1 του chart του του Ηνωμένου Βασιλείου για πρώτη φορά, έχοντας συμπληρώσει τον αριθμό – ρεκόρ των 69 εβδομάδων στο Top 40 πριν φτάσει στην κορυφή, που αποτελεί ρεκόρ.

Επίσης, το «All I Want For Christmas Is You» είναι το πιο εμπορικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών από γυναίκα καλλιτέχνιδα και ένα από τα πιο singles με τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της μουσικής, αλλά και το πρώτο χριστουγεννιάτικο ringtone που έχει γίνει διπλά πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.